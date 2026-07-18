Vùng Vịnh hứng 'mưa hoả lực' khi Mỹ - Iran leo thang hoạt động quân sự

TPO - Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Washington mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy (giờ địa phương), đánh dấu đêm tấn công thứ bảy liên tiếp kể từ khi chiến dịch quân sự được mở rộng.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết các cuộc không kích bắt đầu từ 15 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ, với mục tiêu "tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran". Tuy nhiên, quân đội Mỹ không công bố cụ thể các mục tiêu cũng như quy mô chiến dịch.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục mở các đợt trả đũa nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh.

Ảnh minh hoạ.

Quân đội Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran xâm nhập không phận. Một số căn cứ quân sự và doanh trại bị UAV Iran tấn công, khiến một số binh sĩ Kuwait bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Theo giới chức Kuwait, toàn bộ những người bị thương đều trong tình trạng ổn định.

Cùng ngày, một vụ hỏa hoạn cũng bùng phát tại một nhà máy phát điện và khử muối ở Kuwait sau các cuộc tấn công. Quốc gia này tiếp tục là một trong những mục tiêu bị Iran tập kích nhiều nhất kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng Hai.

Đến rạng sáng thứ Bảy, nhiều quốc gia vùng Vịnh tiếp tục đặt lực lượng phòng không trong tình trạng báo động.

Quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không đang đánh chặn nhiều máy bay không người lái, đồng thời khẳng định những tiếng nổ người dân nghe thấy là từ hoạt động đánh chặn.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ đã kích hoạt còi báo động và kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Nội vụ Bahrain cũng thông báo còi báo động đã được kích hoạt và người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng phát đi cảnh báo ngắn tại hai khu vực Yanbu và Al-Kharj trước khi thông báo nguy cơ đã qua chỉ ít phút sau đó.

Iran cảnh báo cuộc tấn công trả đũa toàn diện

Trong diễn biến mới nhất, ông Mohsen Rezaei - quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiêm cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "cuộc tấn công toàn diện" nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Rezaei tuyên bố: "Nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn thêm hai hoặc ba ngày nữa, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiến hành các hoạt động tấn công toàn diện".

Quan chức Iran cũng yêu cầu Mỹ phải bồi thường những thiệt hại mà Mỹ đã gây ra đối với cơ sở hạ tầng dân sự Tehran.

Những tuyên bố cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa hai bên bước sang ngày thứ bảy liên tiếp. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn và bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã "chấm dứt" sau khi Washington nối lại các cuộc không kích.