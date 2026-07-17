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Thế giới

Mexico hứng động đất mạnh, kích hoạt cảnh báo sóng thần

Bình Giang

TPO - Một trận động đất mạnh 7,4 độ vừa xảy ra ngoài khơi bang Chiapas ở miền nam Mexico, kích hoạt hệ thống cảnh báo sóng thần và gây rung chuyển các tòa nhà tại hai nước láng giềng Guatemala và El Salvador.

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Vị trí xảy ra động đất.

Hiện giới chức các nước chưa ghi nhận báo cáo nào về thiệt hại.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra gần thị trấn Puerto Madero của Mexico, ở độ sâu khoảng 10 km.

Sau trận động đất, hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ cảnh báo các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện dọc theo khu vực ven biển trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Tại thủ đô Guatemala City, các tòa nhà rung lắc mạnh, khiến nhiều người dân vội vã chạy khỏi nhà. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy các nhân viên chạy khỏi một tòa nhà chính phủ, khi quy trình ứng phó khẩn cấp được kích hoạt.

Rung chấn cũng được cảm nhận tại El Salvador. Tại bang Oaxaca ở miền nam Mexico, Thống đốc Salomón Jara cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng trận động đất được cảm nhận với cường độ trung bình tại thủ phủ của bang, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng.

Bình Giang
Theo Reuters
#Động đất #Mexico #Mỹ Latin

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