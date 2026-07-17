Hy Lạp sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

TPO - Trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; bày tỏ ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. (Ảnh: VGP)

Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng George Gerapetritis sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hy Lạp, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Hy Lạp, đặc biệt trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2025-2026; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ...

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp sang tìm hiểu thị trường và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam; đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản, thỏa thuận về vận tải biển, lao động, kinh tế....

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp, phát huy vai trò cầu nối hai nước.

Bộ trưởng George Gerapetritis chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống và Thủ tướng Hy Lạp tới Thủ tướng Lê Minh Hưng và lời mời thăm Hy Lạp.

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN cũng như những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - EU; khẳng định Hy Lạp hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm; thông báo sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về lao động, tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác văn hóa, khảo cổ học; đồng thời khẳng định Hy Lạp ủng hộ EVIPA, việc sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU; ủng hộ EU sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

Hai bên mong muốn tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.