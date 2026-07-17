Ô tô con lao xuống sông Nhuệ, 3 người thoát nạn

TPO - Theo người dân, thời điểm ô tô con lao xuống sông Nhuệ (Hà Nội) có 3 người bên trong và may mắn thoát nạn.

Xe ô tô được kéo vào bờ.

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 19h ngày 16/7, tại sông Nhuệ (xã Thường Tín, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô con chưa rõ người điều khiển, di chuyển đường ven đê bất ngờ lao xuống dưới sông Nhuệ.

Người dân cho biết, lúc xảy ra sự việc trên xe có 3 người. Nhiều người đã hô hoán nhau nhảy xuống sông hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ.

Ngay sau đó những người trên xe được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Đến hơn 21h cùng ngày, xe ô tô được kéo vào bờ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.