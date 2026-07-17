Bị tạm giữ giấy phép lái xe, tài xế vẫn điều khiển xe bồn chở xăng dầu trên cao tốc

TPO - Dù đang bị tạm giữ giấy phép lái xe, một tài xế vẫn điều khiển xe bồn chở xăng dầu lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Vụ việc khiến cả tài xế và doanh nghiệp giao xe đều bị xử phạt với tổng số tiền 77 triệu đồng.

Ngày 17/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết vừa phát hiện, xử lý một tài xế điều khiển xe bồn chở xăng dầu lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi giấy phép lái xe đang bị tạm giữ.

Tài xế và xe bồn bị CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Theo đó, khoảng 9 giờ 17 ngày 17/7, tại Km11 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (khu vực Trạm thu phí Long Phước), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) dừng kiểm tra xe bồn biển số 50E-756.XX do tài xế L.V.T. (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang vận chuyển xăng dầu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy phép lái xe của tài xế đang bị tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo giấy hẹn, người này phải đến giải quyết vi phạm vào ngày 2/7 nhưng không chấp hành, vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với hành vi điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định, tài xế bị lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện.

Đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe bồn, lực lượng CSGT cũng lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, việc kiểm tra được thực hiện Kế hoạch số 1721/KH-P6 về tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Ngoài việc kiểm tra giấy phép lái xe còn hiệu lực, đúng hạng, lực lượng chức năng còn kiểm tra thời gian lái xe liên tục, giấy chứng nhận tập huấn an toàn đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; đồng thời kiểm tra đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và các điều kiện bảo đảm an toàn khác.