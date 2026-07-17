Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên tạm cấm một số tuyến đường phục vụ trận bóng đá Việt Nam - Myanmar

Thanh Hiếu

TPO - Từ 13h ngày 18/7, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm cấm một số tuyến đường nhằm phục vụ trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam- Myanmar. Lực lượng chức năng sẽ điều tiết từ xa, hạn chế các phương tiện vào khu vực, địa điểm tổ chức.

Ngày 17/7, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ 13h ngày 18/7, một số tuyến đường sẽ bị tạm cấm phục vụ trận giao hữu bóng đá quốc tế trên sân vận động Thái Nguyên.

Theo đó, trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 18/7/2026 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là sự kiện thể thao quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, thu hút trên 22.000 cổ động viên tham gia.

Để trận đấu diễn ra an toàn, Phòng CSGT sẽ tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện ô tô, xe mô tô, xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.267, đoạn từ ngã ba giao giữa đường Quang Trung và Tố Hữu đến Hợp tác xã chè Hảo Đạt (thuộc phường Quyết Thắng, xã Tân Cương và xã Đại Phúc) theo 2 chiều.

z7339797590784-d1e5766838f09cb134a6d3ae5582d94d.jpg
Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Xe ưu tiên, xe cứu thương, cứu hỏa, xe đại biểu, xe Ban tổ chức và các phương tiện có phù hiệu của Ban tổ chức được phép lưu thông.

Thời gian thực hiện tạm cấm đường, bắt đầu từ 13h đến 23h ngày 18/7/2026.

Cùng với đó, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, chỉ dẫn giao thông hợp lý. Các tổ phân luồng sẽ điều tiết từ xa, hạn chế các phương tiện vào khu vực, địa điểm tổ chức.

Lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ, thu hồi hệ thống biển báo, rào chắn tạm thời khi hết thời hạn, khôi phục, tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi đến xem trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không chen lấn, xô đẩy tại nơi tập trung đông người, có biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

Thanh Hiếu
#Trận đấu bóng đá #Giao hữu Quốc tế #Đội tuyển Việt Nam #Tạm cấm đường #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe