Thái Nguyên tạm cấm một số tuyến đường phục vụ trận bóng đá Việt Nam - Myanmar

TPO - Từ 13h ngày 18/7, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm cấm một số tuyến đường nhằm phục vụ trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam- Myanmar. Lực lượng chức năng sẽ điều tiết từ xa, hạn chế các phương tiện vào khu vực, địa điểm tổ chức.

Ngày 17/7, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ 13h ngày 18/7, một số tuyến đường sẽ bị tạm cấm phục vụ trận giao hữu bóng đá quốc tế trên sân vận động Thái Nguyên.

Theo đó, trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 18/7/2026 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là sự kiện thể thao quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, thu hút trên 22.000 cổ động viên tham gia.

Để trận đấu diễn ra an toàn, Phòng CSGT sẽ tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện ô tô, xe mô tô, xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường ĐT.267, đoạn từ ngã ba giao giữa đường Quang Trung và Tố Hữu đến Hợp tác xã chè Hảo Đạt (thuộc phường Quyết Thắng, xã Tân Cương và xã Đại Phúc) theo 2 chiều.

Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Xe ưu tiên, xe cứu thương, cứu hỏa, xe đại biểu, xe Ban tổ chức và các phương tiện có phù hiệu của Ban tổ chức được phép lưu thông.

Thời gian thực hiện tạm cấm đường, bắt đầu từ 13h đến 23h ngày 18/7/2026.

Cùng với đó, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, chỉ dẫn giao thông hợp lý. Các tổ phân luồng sẽ điều tiết từ xa, hạn chế các phương tiện vào khu vực, địa điểm tổ chức.

Lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ, thu hồi hệ thống biển báo, rào chắn tạm thời khi hết thời hạn, khôi phục, tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi đến xem trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không chen lấn, xô đẩy tại nơi tập trung đông người, có biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.