Công bố giá vé xem đội tuyển Việt Nam đá ASEAN Cup 2026

TPO - Ban tổ chức vừa công bố kế hoạch phát hành vé các trận đấu trên sân nhà của Đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Hyundai Cup 2026.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng trên sân nhà tại Mỹ Đình. Trận đầu tiên gặp đội tuyển Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 và trận thứ hai so tài với đội tuyển Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026. Đây là cơ hội lớn để người hâm mộ trực tiếp tới sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở chiến dịch chinh phục ngôi vương khu vực năm nay.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo người hâm mộ, BTC đã đưa ra 4 mệnh giá vé dao động từ mức bình dân đến cao cấp bao gồm: 200.000đ, 300.000đ, 400.000đ và mức cao nhất là 500.000đ/vé cho các vị trí đẹp.

Toàn bộ vé sẽ được phân phối độc quyền theo hình thức trực tuyến thông qua tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là OneU). Người hâm mộ chỉ cần cập nhật phiên bản ứng dụng mới nhất, chuẩn bị sẵn Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu và thực hiện thanh toán linh hoạt qua thẻ nội địa, quốc tế hoặc điểm Upoint tích hợp. Thời gian mở bán cụ thể cho từng trận đấu như sau:

Trận gặp Singapore: Mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h59 ngày 25/7/2026.

Trận gặp Campuchia: Mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026. (Lưu ý: Cổng bán vé có thể đóng sớm hơn nếu vé được bán hết trước thời hạn).

Về quy trình nhận vé, BTC phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chuyển phát nhanh trực tiếp tới địa chỉ đăng ký của khách hàng (phí vận chuyển toàn quốc là 30.000đ/đơn hàng), bắt đầu từ ngày 24/7/2026.

Khi nhận vé, người mua cần xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu. Đối với các bưu gửi không phát được trực tiếp, khách hàng có thể nhận vé tại Bưu cục 130675-TTDV Từ Liêm (Kho số 2 CN2, đường Thanh Lâm, KCN vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ 08h00 đến 17h00 ngay trong ngày diễn ra trận đấu tương ứng.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.