Thấy gì từ màn hạ gục tuyển Pháp của Tây Ban Nha?

TPO - Chiến thắng 2-0 trước Pháp là minh chứng rõ nét cho triết lý bóng đá tập thể của Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khóa chặt Mbappé cùng các đồng đội để hiên ngang tiến vào chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục.

Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp ở bán kết. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo thế trận, khiến hàng công đầy sao của "Les Bleus" gần như không có cơ hội.

Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 20 sau pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal. Sang hiệp hai, Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 58 sau pha phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo.

Pháp thi đấu bế tắc khi chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,3 và còn chịu tổn thất với chấn thương của William Saliba. Trong khi đó, Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết World Cup, tiến gần cơ hội tái lập kỳ tích vô địch sau 16 năm kể từ năm 2010. Đối thủ của La Roja sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina.

Ứng viên số một gục ngã

Nếu trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp mang đến một bài học, thì đó là bóng đá vẫn luôn là môn thể thao của tập thể. Khi được vận hành bằng một hệ thống chiến thuật hợp lý, sức mạnh của cả đội có thể vượt xa tổng giá trị của những ngôi sao riêng lẻ.

Tây Ban Nha đã thể hiện điều đó một cách hoàn hảo. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tận dụng triệt để nền tảng kỹ thuật vượt trội để kiểm soát thế trận, đồng thời biến chính điểm mạnh ấy thành "liều thuốc giải" cho vũ khí nguy hiểm nhất của tuyển Pháp.

Việc ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch phải dừng bước chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng Tây Ban Nha là mẫu đối thủ đặc biệt phù hợp để khắc chế đội bóng của Didier Deschamps.

Kylian Mbappé của Pháp và Marc Cucurella của Tây Ban Nha.

Khả năng cầm bóng vượt trội cùng hệ thống pressing cường độ cao ngay sau khi mất bóng khiến Pháp gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc. Bộ đôi tiền vệ Adrien Rabiot và Aurélien Tchouaméni hoàn toàn lép vế trước Rodri và các đồng đội ở khu trung tuyến.

Trong khi đó, hàng thủ với những hậu vệ thiên về phòng ngự cũng không thể hỗ trợ khâu luân chuyển bóng, khiến khoảng cách giữa các tuyến ngày càng bị kéo giãn. Chấn thương buộc William Saliba rời sân càng khiến hệ thống phòng ngự của Pháp thêm rối loạn.

Điểm mấu chốt nằm ở việc Tây Ban Nha đã bóp nghẹt hoàn toàn những đường chuyền chuyển trạng thái dành cho các cầu thủ tốc độ như Bradley Barcola, Ousmane Dembélé hay Kylian Mbappé. Không còn khoảng trống để khai thác, hàng công vốn là niềm tự hào của tuyển Pháp gần như bị vô hiệu hóa.

Đội tuyển Pháp gây thất vọng.

HLV Deschamps đã cố gắng xoay chuyển tình thế khi kéo Michael Olise lùi sâu hỗ trợ tổ chức bóng, trước khi tung Manu Koné vào sân thay Rabiot nhằm tăng khả năng luân chuyển bóng. Tuy nhiên, Rodri và Fabián Ruiz kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khiến mọi điều chỉnh đều trở nên vô nghĩa.

Nhà cầm quân 57 tuổi vẫn kiên trì với phương án quen thuộc: giữ Mbappé và Dembélé ở vị trí cao để chờ những đường chuyền dài phản công. Nhưng chiến thuật ấy đồng nghĩa với việc Pháp phải chịu sức ép liên tục và chấp nhận rủi ro ở phần sân nhà. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro Porro chính là hệ quả từ cách tiếp cận đó.

Đây chắc chắn không phải cái kết như mong muốn cho triều đại của Didier Deschamps, người từng đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup và vào ba trận chung kết lớn liên tiếp. Ông phải đối mặt với không ít chỉ trích, nhất là khi đứng bên kia chiến tuyến là HLV Luis de la Fuente, người đang xây dựng một Tây Ban Nha hiện đại, linh hoạt và giàu tính chiến thuật.

Lamine Yamal của Tây Ban Nha và Kylian Mbappé của Pháp.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận công bằng rằng triết lý của Deschamps không hoàn toàn sai. Ông xây dựng một hệ thống đơn giản, chú trọng sự chắc chắn và trao quyền sáng tạo cho những ngôi sao tấn công hàng đầu. Chiến lược ấy đã giúp Pháp tiến một mạch tới bán kết và phát huy hiệu quả trong phần lớn giải đấu.

Chỉ có điều, trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, pressing nghẹt thở và gần như không mắc sai lầm, ngay cả dàn sao tấn công đắt giá của Les Bleus cũng không còn đất diễn. Và khi những cá nhân xuất sắc không thể tạo khác biệt, ứng viên số một cho chức vô địch cũng đành chấp nhận gục ngã.

'Bộ tứ siêu đẳng' hóa 'bộ tứ vô hình'

Được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt ở trận bán kết World Cup 2026, bộ tứ tấn công Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé và Bradley Barcola lại đồng loạt gây thất vọng. Từ vũ khí đáng sợ nhất giải đấu, hàng công tuyển Pháp gần như bị Tây Ban Nha vô hiệu hóa hoàn toàn.

Sau chuỗi trận thăng hoa, "Bộ tứ siêu đẳng" của Les Bleus bất ngờ trở thành "bộ tứ vô hình" đúng ở thời điểm quan trọng nhất. Dĩ nhiên, công đầu thuộc về hệ thống phòng ngự và pressing xuất sắc của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây vẫn là màn trình diễn dưới sức của những ngôi sao được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Pháp vào chung kết.

HLV Didier Deschamps vốn nổi tiếng với triết lý thực dụng và ưu tiên phòng ngự. Nhưng tại World Cup 2026, ông đã thay đổi cách tiếp cận để xây dựng lối chơi xoay quanh dàn sao tấn công. Chiến lược ấy phát huy hiệu quả suốt hành trình vào bán kết, trước khi bị Tây Ban Nha bóc tách toàn diện.

Michael Olise của Pháp và Rodri của Tây Ban Nha.

Michael Olise có lẽ là người gây thất vọng nhất. Cầu thủ của Bayern Munich thi đấu thiếu tự tin, liên tục xử lý hỏng và gần như mất hẳn khả năng tạo đột biến. Rodri cùng Fabián Ruiz phong tỏa hoàn toàn nguồn sáng tạo của Olise, buộc anh phải "mất hút" bên hành lang phải trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ở cánh đối diện, Ousmane Dembélé cũng trải qua một trận đấu đáng quên. Chủ nhân Quả bóng Vàng liên tiếp đưa ra những quyết định thiếu chính xác và hiếm khi tạo được áp lực lên hàng thủ Tây Ban Nha. Hai cú sút trúng đích ở những phút cuối là dấu ấn đáng kể duy nhất của tiền đạo giàu kinh nghiệm này.

Trong bốn cầu thủ tấn công, Kylian Mbappé là người hoạt động nổi bật nhất nhưng chủ yếu đến từ những nỗ lực cá nhân. Bị cô lập bởi hệ thống phòng ngự kín kẽ của La Roja, đội trưởng tuyển Pháp thường xuyên phải tự lùi sâu nhận bóng và tự tạo cơ hội, thay vì nhận được sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Pau Cubarsi của Tây Ban Nha và Ousmane Dembele của Pháp.

Bradley Barcola cũng gần như không để lại dấu ấn. Quyết định sử dụng cầu thủ PSG thay vì Désiré Doué của HLV Deschamps không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh Tây Ban Nha kiểm soát tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, tốc độ là điểm mạnh lớn nhất của Barcola, đã hoàn toàn không có đất để phát huy, khiến anh trở nên lạc lõng trên sân.

Không chỉ các cá nhân gây thất vọng, ban huấn luyện tuyển Pháp cũng không tìm ra lời giải chiến thuật để giải phóng hàng công. Mọi phương án điều chỉnh của HLV Deschamps đều không thể phá vỡ hệ thống pressing và kiểm soát bóng vượt trội của Tây Ban Nha.

Khi Mbappé, Dembélé, Olise và Barcola cùng bị khóa chặt, tuyển Pháp cũng đánh mất vũ khí mạnh nhất của mình. Đó là nguyên nhân khiến ứng viên số một cho chức vô địch phải dừng bước, khép lại World Cup 2026 bằng một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất của hàng công từng được đánh giá là mạnh nhất giải đấu.

'Lá chắn thép' đưa Tây Ban Nha tiến gần đỉnh thế giới

Nếu hàng công mang về hai bàn thắng, thì hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo mới là nền tảng giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp để giành quyền vào chung kết World Cup 2026.

Trước trận bán kết, La Roja mới chỉ để lọt lưới một lần sau 6 trận đấu. Đối đầu hàng công được đánh giá mạnh nhất giải với Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise và Bradley Barcola, hàng thủ của HLV Luis de la Fuente tiếp tục chứng minh vì sao họ là bức tường vững chắc nhất World Cup năm nay.

Nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha hiếm khi phải chịu sức ép kéo dài. Mỗi khi tuyển Pháp tìm được cơ hội tiếp cận khung thành, hệ thống phòng ngự của La Roja đều phản ứng nhanh và chính xác. Thủ môn Unai Simón chỉ phải thực hiện 3 pha cứu thua tương đối đơn giản trong suốt 90 phút.

Michael Olise của Pháp và Marc Cucurella của Tây Ban Nha.

Dù Marc Cucurella thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, Tây Ban Nha vẫn duy trì sự cân bằng nhờ bộ khung gồm Rodri, Fabián Ruiz, Pedro Porro cùng cặp trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsí. Mỗi khoảng trống vừa xuất hiện lập tức bị lấp kín, còn các pha tranh chấp tay đôi phần lớn đều thuộc về đội bóng áo đỏ.

Những con số phản ánh rõ sự áp đảo của La Roja. Riêng bộ năm Porro, Rodri, Laporte, Cubarsí và Fabián Ruiz thắng tới 25 trong tổng số 34 pha tranh chấp, đạt tỷ lệ 74%, đồng thời thực hiện 44 tình huống phòng ngự thành công. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Pedro Porro còn trực tiếp ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau pha phối hợp đẹp mắt với Dani Olmo.

Ở chiều ngược lại, Kylian Mbappé gần như bị vô hiệu hóa. Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp chỉ thắng 2 trong 11 pha tranh chấp, tung ra 3 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,08, con số rất thấp đối với chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Pau Cubarsi (phải), Pedro Porro của Tây Ban Nha và Kylian Mbappe của Pháp.

Sự bế tắc của Mbappé cũng phản ánh màn trình diễn chung của Les Bleus. Dù có tới 152 lần chạm bóng ở khu vực 1/3 cuối sân, Pháp chỉ tạo ra 10 cú sút và rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm.

Những phút cuối trận, Tây Ban Nha chủ động lùi đội hình, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Tuy nhiên, ngay cả khi phải phòng ngự khối thấp, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn đứng vững trước mọi sức ép.

Sau 7 trận đấu, Tây Ban Nha vẫn mới chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Thống kê ấn tượng ấy không chỉ cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự, mà còn là lời khẳng định rằng La Roja đang sở hữu một tập thể cân bằng bậc nhất World Cup 2026 và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.

Rodri và Porro gác lại mùa giải đáng quên ở cấp CLB

Rodri và Pedro Porro bước vào World Cup 2026 sau mùa giải nhiều thất vọng tại Premier League, nhưng với những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Rodri chỉ có 21 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh do phải vật lộn với quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng gặp vào tháng 9/2024. Trong khi đó, Porro gần như thi đấu trọn vẹn mùa giải, nhưng lại cùng Tottenham trải qua một chiến dịch đáng quên khi đội bóng thành London sa sút và phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Thế nhưng, World Cup đã mang đến một diện mạo khác cho cả hai.

Rodri nhanh chóng tìm lại đẳng cấp của tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết, anh trở thành "bộ não" nơi tuyến giữa của Tây Ban Nha với màn trình diễn điềm tĩnh nhưng đầy sức ảnh hưởng.

Tiền vệ này liên tục đánh chặn, thu hồi bóng, điều phối nhịp độ và khiến hàng tiền vệ Pháp gần như không có cơ hội triển khai lối chơi. Đó chính là hình ảnh quen thuộc của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024.

Pedro Porro của Tây Ban Nha.

Ở cánh phải, Pedro Porro cũng có một trận đấu xuất sắc. Hậu vệ của Tottenham không chỉ lần lượt khóa chặt Michael Olise, Bradley Barcola và Désiré Doué, mà còn thực hiện pha cắt bóng quyết định để ngăn Kylian Mbappé thoát xuống khi tỷ số vẫn là 0-0.

Màn trình diễn của Porro được tô điểm bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt trong hiệp hai, pha lập công gần như dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của tuyển Pháp và đưa Tây Ban Nha tiến gần hơn tới trận chung kết.

Từ những mùa giải đầy thất vọng ở cấp CLB, Rodri và Porro đã cùng nhau hồi sinh trên sân khấu World Cup. Giờ đây, cả hai chỉ còn cách chức vô địch thế giới đúng một trận đấu, cơ hội để khép lại một năm đầy biến động bằng danh hiệu cao quý nhất của bóng đá.