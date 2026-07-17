Phải bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản.

Ngày 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026). Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Diễn văn nêu rõ, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định thể thức thi hành các mệnh lệnh và bản án của Tòa án, đặt nền móng pháp lý cho sự hình thành và phát triển của công tác Thi hành án dân sự Việt Nam.

Cục Quản lý Thi hành án dân sự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống Thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động; từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội.

Gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, Hệ thống Thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khơi thông nguồn lực cho phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Trong đó, Cục Quản lý Thi hành án dân sự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tổ chức Thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nếu như những ngày đầu, hệ thống Thi hành án dân sự còn phân tán, điều kiện vật chất, nhân lực rất hạn chế thì đến nay, ngành thi hành án dân sự đã xây dựng được một hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương, với đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; phương thức quản trị từng bước hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng đề nghị hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đưa các nguồn lực đang bị tồn đọng trở lại phục vụ phát triển, củng cố niềm tin vào công lý và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch.