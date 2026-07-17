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Huy động 75 cảnh sát chữa cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng huy động 10 xe chữa cháy cùng 75 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở xã Tây Phương (Hà Nội).

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Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h37 ngày 17/7, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại một xưởng gỗ trên đường Nhà máy nước Hữu Bằng, thôn Miễu, xã Tây Phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 25, 29 và 30 đến hiện trường cùng 3 xe chỉ huy, 1 xe téc nước, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng, 10 xe chữa cháy cùng khoảng 75 cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển mạnh, bao trùm khu vực nhà xưởng, sản sinh nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận. Bên trong xưởng tập trung nhiều vật liệu dễ cháy, gây khó khăn cho việc tiếp cận và tổ chức chữa cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương triển khai nhiều mũi chiến đấu, tổ chức phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan và tập trung dập tắt các khu vực cháy. Các lực lượng đồng thời khai thác nguồn nước tại chỗ, huy động xe téc, máy bơm và các phương tiện hỗ trợ để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các đơn vị tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn, kiểm tra và rà soát toàn bộ hiện trường nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Thông tin ban đầu xác định, khu vực xưởng gỗ xảy ra cháy có diện tích khoảng 800m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, cơ sở này đã bị Công an huyện Thạch Thất (cũ) xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động do có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và sử dụng đất.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, xác minh làm rõ.

Thanh Hà
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