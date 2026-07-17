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Mưa lũ dồn dập ở Bắc Bộ, không quân sẵn sàng cất cánh cứu hộ

Nguyễn Minh

TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Bộ Tổng tham mưu vừa ra công điện hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Theo công điện, trong thời gian qua, nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc đã xuất hiện mưa rất to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406mm, Nậm Păm (Sơn La) 378mm, Phúc Than (Lai Châu) 353mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và diện tích sản xuất nông nghiệp; nhiều tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Dự báo trong thời gian tới, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

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Trực thăng của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đưa hàng cứu trợ tới giúp nhân dân khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An bị chia cắt do mưa lũ, tháng 7/2025.

Để chủ động ứng phó, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn; tổ chức trực tăng cường, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn phối hợp với địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; tổ chức di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Riêng Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, khôi phục giao thông, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Bộ Tổng tham mưu cũng yêu cầu Quân đoàn 12, các Binh chủng, Binh đoàn rà soát phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị ngập lụt, chia cắt khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được giao bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng, khắc phục kịp thời sự cố viễn thông. Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công nghiệp quốc phòng chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang bị, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nguyễn Minh
#Mưa lũ ở Bắc Bộ #cứu hộ cứu nạn #Bộ Tổng tham mưu #công điện hỏa tốc #ứng phó mưa lớn ở miền núi Bắc Bộ #lực lượng Không quân #bay cứu hộ #Quân chủng Phòng không - Không quân #Binh đoàn 18

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