Nghẹn ngào ngày liệt sĩ trở về đất mẹ

TPO - Sau hơn 50 năm nằm lại chiến trường, nhiều người lính năm xưa trở về quê hương trong vòng tay người thân và đồng bào. Tiếng kèn truy điệu, lá cờ Tổ quốc phủ lên linh cữu cùng những giọt nước mắt đoàn viên đã khép lại hành trình dài đằng đẵng của những người con hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ngày 'đoàn tụ' sau 52 năm

Tháng Bảy, tháng của những nén hương tri ân và ký ức về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trên nhiều miền quê Nghệ An, những đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường đã khiến không ít người nghẹn ngào.

Ở xã Vân Tụ, từ sáng sớm, người dân đã có mặt đông đủ trước nơi tổ chức lễ truy điệu. Không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ đứng chờ đón người con của quê hương - liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh - trở về sau 52 năm xa đất mẹ.

Người dân, người thân chờ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh trở về sau 52 năm hy sinh.

Khi lá quốc kỳ được phủ lên linh cữu, tiếng nhạc truy điệu cất lên giữa không gian tĩnh lặng. Những nén hương nghi ngút khói, những vòng hoa kính cẩn và phút mặc niệm thiêng liêng khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh sinh ra trong một gia đình đông con. Năm 1968, bom đạn chiến tranh cướp đi người cha, để lại người mẹ tảo tần nuôi sáu người con khôn lớn. Mới tròn 18 tuổi, chàng thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng bảo vệ Tổ quốc và niềm tin sẽ có ngày trở về. Nhưng chiến tranh đã giữ người lính trẻ ở lại mãi mãi nơi chiến trường phía Nam.

“Hơn 50 năm rồi, gia đình lúc nào cũng mong có ngày anh được trở về. Hôm nay điều đó cuối cùng cũng thành hiện thực”, ông Nguyễn Công Ba - em trai liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh - nghẹn ngào chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh được đưa về quê hương.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh (Đà Nẵng) đưa về quê an táng, để người lính sau hơn nửa thế kỷ xa cách được yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Ông Phạm Công Sử - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Tụ, cho hay: “Việc quy tập và đưa liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh trở về quê hương là nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Hàng nghìn người lặng lẽ đón người lính trở về

Tại xã Hải Châu, một cuộc trở về khác cũng khiến cả vùng quê xúc động. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường, trên tay là những lá cờ đỏ sao vàng. Khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính tiến vào quê hương, mọi người đều lặng im cúi đầu đón.

Không tiếng hô vang, không những lời hoa mỹ, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe và sự thành kính dành cho người con đã nằm lại chiến trường Thành cổ Quảng Trị hơn nửa thế kỷ.

Người dân cầm cờ Tổ Quốc đứng dài hai bên đường đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính trở về.

Sinh năm 1954 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tháng 5/1972, khi vừa tròn 18 tuổi, liệt sĩ Hoàng Minh Chính lên đường nhập ngũ. Chỉ vài tháng sau, người lính trẻ anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - một trong những chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Hơn 50 năm qua, gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người thân. Sau nhiều năm tìm kiếm, xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng, hài cốt liệt sĩ cuối cùng đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diễn Mỹ.

Liệt sĩ Hoàng Minh Chính anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Trong tiếng kèn truy điệu, người lính tuổi 18 năm nào đã trở về nằm giữa quê hương, nơi có gia đình, đồng đội và những người dân luôn gìn giữ ký ức về sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Ông Nguyễn Trọng Huyến - Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ theo đúng nghi thức, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính được diễn ra trọng thể tại quê nhà.

“Việc đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính trở về không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân mà còn là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, ông Huyến chia sẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cuộc trở về của các liệt sĩ chưa bao giờ thôi khiến lòng người xúc động. Đó không chỉ là ngày người lính trở về với đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ xa cách, mà còn là sự đoàn viên thiêng liêng, khép lại nỗi chờ mong của gia đình và nhắc nhở hôm nay về những hy sinh đã làm nên hòa bình cho Tổ quốc.