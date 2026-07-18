Cơn sốt 'nhận Jude Bellingham là chồng' ở World Cup

TPO - Dù dừng lại trước chung kết World Cup, Jude Bellingham tạo cơn sốt trên mạng xã hội với trào lưu "nhận chồng". Từ TikTok, Instagram đến Google Trends, hàng triệu người hâm mộ - kể cả những người chưa từng xem bóng đá - đồng loạt bị tiền vệ 23 tuổi tuyển Anh chinh phục.

Tiền vệ 23 tuổi thành "crush quốc dân"

"Tôi yêu Bellingham từ cái nhìn đầu tiên", Lisa (34 tuổi, New York) kể lại khoảnh khắc lần đầu chứng kiến Jude Bellingham lập cú đúp ấn tượng. Hai pha ghi bàn giúp Anh thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

"Tôi lập tức muốn biết anh ấy là ai, tìm hiểu mọi thứ về người này. Jude là một trong những người đàn ông điển trai nhất tôi từng thấy. Điều khiến tôi thích hơn là sự khiêm tốn, chăm chỉ. Tôi thích cách anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha, nói về mẹ và hát cùng người hâm mộ", Lisa chia sẻ với GQ.

Caroline, 27 tuổi, cho rằng cô biết Bellingham qua Instagram chỉ vài tuần trước: "Bây giờ anh ấy là lý do duy nhất khiến tôi xem bóng đá. Cậu ấy hấp dẫn như Bad Bunny vậy - một người biết mình rất giỏi và điều đó tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt".

Từ vài video ghi bàn cho đến loạt khoảnh khắc tạo thiện cảm trên sân bóng, những lần vén áo lau mồ hôi khoe vóc dáng săn chắc... kèm theo thuật toán mạng xã hội, Jude Bellingham bỗng viral theo cách khó tin.

Chỉ trong vài ngày, Jude Bellingham từ cái tên vốn chỉ quen thuộc với người yêu bóng đá lại ngang nhiên phủ sóng mọi nền tảng xã hội.

Theo GQ, cụm từ "Is Jude Bellingham my husband?" (tạm dịch: Jude Bellingham có phải chồng tôi không?) có xu hướng tăng nhanh nhất trên Google tại Mỹ. Hashtag liên quan cầu thủ sinh năm 2003 phủ sóng các nhóm trending TikTok, Threads. Hàng loạt video chế, ảnh ghép và những bài đăng gọi vui tiền vệ tuyển Anh là "internet boyfriend" - hình mẫu bạn trai lý tưởng trên mạng xã hội.

Hiếm có cầu thủ nào ở World Cup tạo ra sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi thể thao nhanh đến vậy.

Lần thứ hai đến World Cup, tiền vệ 23 tuổi ghi sáu bàn thắng, liên tục tỏa sáng ở các trận đấu loại trực tiếp và trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Diego Maradona năm 1986 lập cú đúp trong hai trận knock-out liên tiếp ở cúp thế giới. 9/12 bàn thắng của anh cho tuyển Anh được ghi ở các giải đấu lớn, cho thấy khả năng tỏa sáng đúng thời điểm hiếm thấy ở một tiền vệ.

Sức hút của Bellingham vượt khỏi sân cỏ. Theo Financial Times, chỉ sau vài tuần World Cup diễn ra, Bellingham được nhận định có có giá trị thương mại lớn nhất giải đấu. Anh nhận khoảng 26,5 triệu USD tiền lương từ Real Madrid/năm, khoảng 15 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Louis Vuitton, Skims, McDonald's cùng nhiều thương hiệu quốc tế.

Các chuyên gia marketing nhận định Bellingham đang hiên ngang đi trên con đường đầy hoa của David Beckham cách đây 20 năm. Hình ảnh cầu thủ xuất sắc được xây dựng thành thương hiệu cá nhân gắn với thời trang, phong cách sống và văn hóa đại chúng.

Trong vài tuần đến World Cup, Instagram của Bellingham tăng thêm hơn 6 triệu người theo dõi, nâng tổng follower lên 50,7 triệu. Trung bình sau mỗi chiến thắng của tuyển Anh ở vòng knock-out, một triệu người tràn ấn theo dõi tiền vệ.

Phần lớn người theo dõi mới không đến từ cộng đồng yêu thích bóng đá. Nhiều người biết đến Bellingham thông qua thời trang, video hậu trường hoặc khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ mùa hè năm 2024, anh là gương mặt đại diện của Skims (thương hiệu đình đám của Kim Kardashian). Sau đó là hợp đồng với Louis Vuitton với vai trò "Friend of the House", ra mắt bộ sưu tập đầu tiên mang dấu ấn cá nhân cùng Adidas và là đại sứ thương hiệu trò chơi EA Sports FC.

GQ nhận định World Cup chỉ đóng vai trò chất xúc tác, còn hình ảnh của Bellingham được xây dựng từ nhiều năm trước. Khác với nhiều cầu thủ trẻ thường gây chú ý bằng phát ngôn gây tranh cãi hoặc cuộc sống xa hoa, Bellingham gần như không vướng bê bối lớn kể từ khi nổi lên tại Birmingham City, chuyển sang Borussia Dortmund rồi gia nhập Real Madrid.

"Tôi luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày. Tôi chưa đạt đến nơi mình muốn nên vẫn còn rất nhiều việc phải làm", Bellingham chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu.

Không chỉ là một cầu thủ ghi bàn

Trả lời FIFA sau khi tuyển Anh vượt qua vòng knock-out, Jude Bellingham ghi điểm mạnh vì thái độ khiêm tốn. "Tôi chỉ muốn giúp đội bóng tiến xa nhất có thể. Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ được chơi ở World Cup. Bây giờ được sống trong giấc mơ ấy, tôi chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc", tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ.

"Chiều fan" là cách người hâm mộ hình dung về Jude. Sau mỗi trận đấu, anh luôn đến khu vực khán đài để ký tặng, chụp ảnh hoặc trao áo đấu cho người hâm mộ.

Sau chiến thắng trước Mexico, Bellingham cởi áo đấu để tặng Gilberto Mora - tài năng 17 tuổi tuyển Mexico. Hình ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ. Video khác ghi lại khoảnh khắc Bellingham cởi áo, tự tay khoác lên người cậu bé ngồi xe lăn trước giờ thi đấu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Khác với video về Cristiano Ronaldo hay Erling Haaland thường tập trung vào những cú sút, cơ bắp hoặc các bài tập cường độ cao, nội dung về Bellingham chủ yếu xoay quanh hành động nhỏ ý nghĩa. Chính những chi tiết trông rất đời thường đó lại hạ gục gần như tất cả khán giả nữ vô tình biết đến Bellingham.

"Tôi gần như xem hết mọi cuộc phỏng vấn của Jude. Tôi thấy anh ấy tử tế và khiêm tốn. Cảnh anh ấy tặng áo đấu cho Gilberto Mora cứ ở mãi trong đầu tôi", "Jude có phong thái điềm đạm, kiểu người biết mình giỏi nhưng không khiến người khác khó chịu. Điều đó rất cuốn hút"... khán giả đánh giá Jude.

Xét về ngoại hình, Jude chỉ là phần nhỏ giữa "rừng trai đẹp" đổ bộ World Cup 2026. Bellingham tạo sức hút nhờ tính cách và thường nhắc về gia đình.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh gọi mẹ Denise là "người hy sinh nhiều nhất" giúp anh theo đuổi bóng đá. Khi còn thi đấu cho Borussia Dortmund, mẹ anh chuyển sang Đức sống cùng con trai, cha ở lại Anh chăm sóc em trai Jobe Bellingham.

"Tôi sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có mẹ. Bà đã dành cả cuộc đời cho tôi", Bellingham từng chia sẻ.

Jude Bellingham đang là một trong những tuyển thủ thành công nhất World Cup 2026 về mặt thương hiệu.

Điều đáng nói là khi Bellingham được quốc tế tung hô, hành trình của tiền vệ 23 tuổi ở quê nhà không bằng phẳng. Ngay từ khi khoác áo Borussia Dortmund rồi chuyển sang Real Madrid, Bellingham được xem là tài năng hiếm có của bóng đá Anh. Cùng với lời khen là áp lực và sự soi xét ngày càng lớn từ truyền thông.

Trong bài bình luận trên The Spectator, nhà báo Jide Ehizele nhận định truyền thông Anh "vẫn đang học cách yêu mến Jude Bellingham". Theo tác giả, cá tính mạnh và cách thể hiện cảm xúc của tiền vệ đôi khi bị nhìn nhận như biểu hiện của sự "tự tin quá đà".

The Guardian đưa ra góc nhìn tương tự, điều khiến Bellingham khác biệt là anh gần như không mang theo sự bất an đeo bám nhiều thế hệ cầu thủ Anh. Tiền vệ sinh năm 2003 luôn xuất hiện với tâm thế sẵn sàng đương đầu những trận đấu lớn, hiếm bộc lộ cảm xúc mạnh sau chiến thắng hay thất bại.

Hình ảnh đó thể hiện rõ sau trận bán kết World Cup. Khi tuyển Anh dừng bước, Bellingham bật khóc ngay trên sân. Anh lần lượt ôm đồng đội trước khi tiến về phía khán đài cảm ơn người hâm mộ. Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận chia sẻ và động viên.

World Cup 2026 rồi sẽ khép lại, xu hướng trên TikTok dần được thay thế bằng những cái tên mới. Cụm từ "crush toàn cầu" có thể chỉ là hiện tượng nhất thời. Nhưng với Jude Bellingham, giải đấu trên đất Mỹ được nhớ như cột mốc đưa anh bước sang vị thế mà nhiều tuyển thủ trẻ khao khát.