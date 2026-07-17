Gần hai triệu lượt xem á hậu, bác sĩ catwalk

TPO - Sau màn trình diễn gây chú ý với hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội, Á hậu Đinh Y Quyên nhận nhiều lời chúc mừng trong lễ tốt nghiệp nhận bằng Bác sĩ CKI Da liễu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

VIDEO: Á hậu, bác sĩ Đinh Y Quyên khoe dáng ấn tượng ở show thời trang.

Ngày 17/7, ban tổ chức Miss Grand Vietnam đăng thông tin chúc mừng Á hậu Đinh Y Quyên hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Đinh Y Quyên xuất hiện trong bộ lễ phục tốt nghiệp, rạng rỡ nhận bằng cùng gia đình và bạn bè. Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 được khán giả nhận xét toát vẻ đẹp tri thức, khác biệt diện mạo sắc sảo thường thấy khi tham gia các hoạt động giải trí.

Gia đình Đinh Y Quyên từ Gia Lai có mặt ở Cần Thơ chúc mừng ngày vui của á hậu. Em trai cô là Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi diện trang phục lịch lãm đến chia vui cùng chị gái trong ngày nhận bằng.

Đinh Y Quyên nhận bằng bác sĩ, đông đảo người nhà (trong đó có em trai Á vương Đinh Ta Bi) đến chúc mừng.

Sau lễ tốt nghiệp, Đinh Y Quyên xúc động trước tình cảm của gia đình, đồng nghiệp: "Điều đẹp nhất hôm nay không chỉ là nhận bằng bác sĩ Chuyên khoa I, mà là được nhìn thấy nhiều tình yêu thương hiện diện. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ và gia đình, đồng nghiệp, những người luôn là điểm tựa vững chắc cho con trên suốt hành trình học tập và trưởng thành", cô chia sẻ.

Á hậu cảm ơn bạn bè đến chúc mừng, gửi quà mừng cô tốt nghiệp. "Hành trình trở thành bác sĩ Chuyên khoa I là cột mốc đáng nhớ, khởi đầu chặng đường mới. Tôi luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người", cô chia sẻ.

Đáng chú ý là ít ngày trước khi nhận bằng tốt nghiệp, Đinh Y Quyên gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại show VBFF tại TPHCM.

Đinh Y Quyên và em trai Đinh Ta Bi ấn tượng ở show diễn VBFF 15.

Trên sàn diễn, Á hậu diện thiết kế mang cảm hứng chiến binh với phần áo đính kết ánh kim, kết hợp chân váy xuyên thấu màu đen xẻ hông và găng tay lưới dài. Thiết kế giúp cô khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng số 11 rõ nét.

Loạt video ghi lại màn catwalk của Đinh Y Quyên hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok sau nửa ngày và tiếp tục tăng mạnh. Khán giả đánh giá cao phong thái trình diễn tự tin, những bước catwalk dứt khoát và hình thể khỏe khoắn của Á hậu Miss Grand Vietnam. Khán giả nói không nhận ra nữ bác sĩ vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa với màn catwalk ấn tượng.

Đinh Y Quyên sinh năm 1997, đăng quang Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025. Sau khi nhận danh hiệu á hậu, cô gái người Gia Lai tập trung vào con đường học tập. Người đẹp chia sẻ cô lớn lên trong gia đình có truyền thống học tập. Cả ba chị em trong gia đình đều theo học ngành y. Em trai cô là Đinh Ta Bi, Á vương 2 Mr World Vietnam 2024, hiện cũng đang trên đường trở thành bác sĩ.