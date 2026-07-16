Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 viết thư pháp, chơi nhạc cụ

TPO - Không chỉ giới hạn ở múa, hát, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn biết chơi nhạc cụ, viết thư pháp, diễn xuất, trình diễn võ thuật... Học vấn, tài năng và những câu chuyện truyền cảm hứng làm nên sức hút của mùa giải Miền hương sắc.