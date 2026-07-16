Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 viết thư pháp, chơi nhạc cụ

TPO - Không chỉ giới hạn ở múa, hát, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn biết chơi nhạc cụ, viết thư pháp, diễn xuất, trình diễn võ thuật... Học vấn, tài năng và những câu chuyện truyền cảm hứng làm nên sức hút của mùa giải Miền hương sắc.
Lê Phương Ngân, sinh năm 2003, đến từ TPHCM, sinh viên năm tư chuyên ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam có thể hát và đàn piano. Bên cạnh đó, cô có sở thích đọc sách, tập gym và âm nhạc.
Lê Phương Nghi và Đinh Diệu Anh là hai thí sinh có khả năng trình diễn đàn piano kết hợp nhảy, múa. Lê Phương Nghi (trái) sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, là sinh viên năm hai Khoa Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Đinh Diệu Anh (phải) sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại giỏi tại Đại học Ngoại thương.
Huỳnh Trịnh Kim Hồng, sinh năm 2004, đến từ An Giang, có nhiều tài lẻ như múa mâm, múa ballet, nhảy đương đại. Cô là sinh viên năm tư chuyên ngành Thái Lan học, khoa Đông phương học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM.
Trần Thị Bảo Trân, sinh năm 2006, đến từ Tây Ninh, sinh viên năm hai chuyên ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ tại Đại học Văn hiến có năng khiếu múa lụa.
Bùi Minh Phương và Lê Diệu Quỳnh đều có năng khiếu múa, đặc biệt Minh Phương còn có thêm tài năng nhào lộn và thuyết trình song ngữ. Bùi Minh Phương (trái) cao 1,7 m, là sinh viên năm cuối Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), sở hữu nhiều thành tích học tập ấn tượng. Diệu Quỳnh (phải) đang theo học ngành Tiếng Anh thương mại tại Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Phạm Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2006, đến từ Lạng Sơn, sinh viên năm hai chuyên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam có tài năng múa, nhảy dance sport.
Phạm Nguyên Hoa, sinh năm 2007, đến từ Phú Thọ, sinh viên năm nhất khoa Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao cũng là một trong những thí sinh có khả năng khiêu vũ dance sport. Nguyên Hoa cho biết cô ngưỡng mộ những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Bùi Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk, sinh viên năm tư chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Ngoại giao có khả năng trình diễn võ thuật. Quỳnh Anh cho biết năm 18 tuổi cô từng ấp ủ giấc mơ tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng đã bỏ lỡ cơ hội.
Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có khả năng chơi các loại nhạc cụ đa dạng. Trần Tuệ Hân, sinh năm 2005, đến từ Ninh Bình, sinh viên năm ba chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán Tài chính tại Học viện Tài chính có khả năng múa, chơi đàn bầu. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và giành các giải thưởng phụ Người đẹp du lịch, Người đẹp được yêu thích nhất.
Đoàn Khánh Linh, sinh năm 2005, đến từ TPHCM, sinh viên năm hai chuyên ngành Kinh doanh Thời trang tại Đại học RMIT có khả năng hát, chơi đàn tranh.
Hà Thị Phương Thảo, sinh năm 2002, đến từ Hưng Yên, sinh viên khoa Xuất bản điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có khả năng hát, chơi đàn guitar.
Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên. Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 2005, đến từ Nghệ An, sinh viên năm ba ngành Diễn viên kịch Điện ảnh - Truyền hình tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Phạm Thị Hậu, sinh năm 2005, đến từ Thanh Hoá, là sinh viên năm ba chuyên ngành Diễn viên kịch Điện ảnh - Truyền hình tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.