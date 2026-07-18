Thách thức cho nhóm nhạc 7 nam ca sĩ mới

TPO - Nhà thi đấu Tân Bình trải qua một ngày sôi động khi hàng trăm người hâm mộ có mặt để cổ vũ nhóm Uprize.

Lần đầu tổ chức fan meeting quy mô lớn

Sau thành công của album đầu tay Thăng và MV cùng tên, nhóm nhạc Uprize tổ chức fan meeting đầu tiên tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM) vào ngày 17/7.

Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ và khép lại bằng thông báo về concert riêng của nhóm tại miền Bắc trong năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, khu vực Nhà thi đấu Tân Bình đã trở nên sôi động khi hàng trăm người hâm mộ có mặt để tham gia các hoạt động bên lề.

Nhóm Uprize lần đầu tổ chức fan meeting quy mô lớn.

Nhiều khán giả xếp hàng tại khu vực fanbooth, trao đổi quà lưu niệm và chuẩn bị cho hai phiên ký tặng trực tiếp với các thành viên Uprize.

Trong hoạt động ký tặng, 7 thành viên dành thời gian giao lưu, ký tặng và trò chuyện với người hâm mộ. Đây là lần đầu nhóm tổ chức sự kiện gặp gỡ quy mô lớn kể từ khi chính thức ra mắt, tạo cơ hội để các thành viên tương tác trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ mang tên Rizer.

Phần biểu diễn chính thức mở màn với ca khúc Ngay và luôn. Sau đó, nhóm lần lượt giới thiệu các sân khấu trong album đầu tay Thăng. Đây cũng là lần đầu các bài hát trong album được nhóm trình diễn trực tiếp với đầy đủ phần dàn dựng trên sân khấu.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, các thành viên chia sẻ về quá trình thực hiện album đầu tay, những ý tưởng xây dựng hình ảnh và thông điệp muốn gửi gắm thông qua sản phẩm âm nhạc mới.

Thành viên Dylan cho biết quá trình hoàn thiện album diễn ra trong bối cảnh các thành viên liên tục di chuyển giữa nhiều lịch trình trong và ngoài nước. Theo anh, cả nhóm thường chỉ có thể cùng nhau trao đổi vào buổi tối sau khi hoàn thành công việc trong ngày để thống nhất ý tưởng cho album.

Không khí chương trình trở nên lắng đọng ở phần cuối khi người hâm mộ trình chiếu một video tổng hợp hành trình của nhóm từ những ngày đầu thành lập, kèm theo các lời nhắn gửi.

7 thành viên đọc thư tay trên sân khấu

7 thành viên cũng chuẩn bị những lá thư viết tay để gửi cho nhau trên sân khấu. Thành viên Wonbi chia sẻ mong muốn các thành viên luôn duy trì sự gắn kết trong quá trình hoạt động.

"Wonbi không sợ thất bại, điều tôi sợ nhất là anh em chúng ta không đoàn kết, không hiểu nhau và chỉ làm việc như những cỗ máy không cảm xúc. Tôi tin rằng một nhóm nhạc mạnh không phải là một nhóm nhạc không bao giờ cãi nhau mà là một nhóm nhạc biết cách biến sự bất đồng thành thấu hiểu để rồi cùng nhau thăng hoa trên sân khấu", nam nghệ sĩ nói.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, các thành viên chia sẻ về quá trình thực hiện album đầu tay,

Điểm nhấn của fan meeting đến ở phần kết chương trình khi Uprize bất ngờ công bố kế hoạch tổ chức concert riêng tại khu vực miền Bắc trong năm 2026.

Thông tin này nhận được sự hưởng ứng của khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Tân Bình với những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ kéo dài.

Nhóm chưa công bố thời gian, địa điểm cụ thể cũng như quy mô của concert. Tuy nhiên, đây sẽ là chương trình hòa nhạc riêng đầu tiên của Uprize kể từ khi ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới sau chuỗi hoạt động quảng bá album đầu tay.

Uprize là nhóm nhạc gồm 7 thành viên, vừa phát hành album debut Thăng cùng MV ca khúc chủ đề trong thời gian gần đây. Album đánh dấu cột mốc chính thức ra mắt của nhóm trên thị trường nhạc Việt.

Không khí sôi động ở Nhà thi đấu Tân Bình.

Fan meeting hôm 17/7 được xem là hoạt động tổng kết giai đoạn quảng bá đầu tiên của nhóm, đồng thời mở ra kế hoạch hoạt động tiếp theo với concert riêng dự kiến diễn ra tại miền Bắc vào năm 2026.

Thông báo này cũng cho thấy nhóm tiếp tục mở rộng các hoạt động biểu diễn sau khi hoàn thành chuỗi quảng bá cho album đầu tay.