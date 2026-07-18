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Thế giới

Người Ukraine biểu tình kêu gọi sa thải tổng tư lệnh quân đội, bất chấp nỗ lực xoa dịu của Tổng thống Zelensky

Minh Hạnh

TPO - Người biểu tình ở Kiev kêu gọi sa thải Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức một bộ trưởng quốc phòng được lòng dân.

Vài nghìn người đã tập trung bên ngoài văn phòng tổng thống ngày thứ hai liên tiếp sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - một chuyên gia công nghệ 35 tuổi, người được ghi nhận một phần công lao về những thành công gần đây của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga - không được tái bổ nhiệm trong một cuộc cải tổ chính phủ bất ngờ.

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu: "Hãy sa thải Syrskyi" và "Hãy đưa Fedorov trở lại". Nhiều người kêu gọi chính quyền lắng nghe tiếng nói của những binh sĩ đang chiến đấu.

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Người biểu tình kêu gọi sa thải Tổng tư lệnh Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Một người biểu tình 27 tuổi tên Andriy - nam y tá chiến trường bị mất chân - đã cầm một tấm biển bằng bìa cứng với dòng chữ: "Không thể đứng im. Sẽ không im lặng".

"Ông Syrskyi không chỉ có mâu thuẫn với bộ trưởng quốc phòng, mà còn với các tư lệnh lữ đoàn và quân đoàn. Nếu ông ấy ở lại, chúng ta sẽ trở nên vô dụng", Andriy nói. "Chúng ta có thể thua cuộc chiến này, chúng ta có thể thất bại”.

Một người biểu tình khác tên Nina, có chồng đang phục vụ trong quân đội, đã đến cuộc biểu tình ngày thứ hai liên tiếp cùng với con trai một tuổi Oleksandr-Carlos. Yêu cầu đầu tiên của cô là sa thải ông Syrskyi.

"Vấn đề không phải là việc ông Fedorov mất chức mà là việc ông Syrskyi vẫn tại vị”, Nina nói.

Quân đội dưới thời Tổng tư lệnh Syrskyi thiên về phô trương thành tích hơn là ưu tiên tính mạng người dân, Nina nói thêm. "Chắc chắn, ông ấy xứng đáng được ghi nhận, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng với cái giá nào? Đó mới là câu hỏi. Xét cho cùng, ông Syrskyi là hiện thân của hệ thống cũ”.

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Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Zelensky đưa ra rất ít lời giải thích về cuộc cải tổ, chỉ nói rằng ông phải can thiệp vì sự rạn nứt giữa ông Syrskyi và ông Fedorov quá sâu sắc đến mức họ không thể ngồi lại với nhau.

Mâu thuẫn giữa ông Fedorov và ông Syrskyi công khai hôm 16/7, sau khi cựu bộ trưởng quốc phòng cáo buộc vị tướng 60 tuổi này gây cản trở công việc của mình.

Ông Syrskyi đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ Kiev ở những ngày đầu của cuộc chiến, và đã giữ chức vụ tổng tư lệnh từ đầu năm 2024. Nhưng ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì phong cách chỉ huy cứng nhắc mà một số quân nhân cho rằng dẫn đến tổn thất binh lính cao, và cả vì sự thiếu thiện chí hiện đại hóa chiến đấu.

Nỗ lực hiện đại hóa quân đội

Hôm 17/7, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu cảnh sát trưởng hàng đầu của Ukraine - Ihor Klymenko - làm người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, thay thế lãnh đạo đương nhiệm Rustem Umerov.

Ông Klymenko, người ban đầu nằm trong số những cái tên được xem là sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, sẽ được giao nhiệm vụ điều phối "tất cả các thành phần của lĩnh vực an ninh và quốc phòng", bao gồm cả sản xuất quốc phòng, tổng thống nói thêm.

Vẫn chưa rõ liệu ông Umerov - nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga - có được đề nghị một chức vụ mới hay không.

Ông Yevhenii Khmara - một nhân vật an ninh cấp cao giám sát các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga - đã được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng quốc phòng khi ông Zelensky tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng.

Hôm 17/7, ông Zelensky đã tổ chức các cuộc tham vấn trực tuyến với các chỉ huy quân sự. Ông cũng gặp Chuẩn tướng Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 3 của Ukraine, để thảo luận về tình hình chiến trường và kế hoạch phòng thủ.

Trong nỗ lực nhằm chứng minh với người dân rằng Ukraine sẽ không thoái lui khỏi những cải cách do cựu Bộ trưởng Fedorov khởi xướng, ông Zelensky đã bổ nhiệm Serhii Beskrestnov - cựu cố vấn Bộ Quốc phòng - làm cố vấn tổng thống về công nghệ quốc phòng.

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Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất ở Kiev bùng nổ khi lực lượng Ukraine bắt đầu giành lại thế chủ động từ Nga trên chiến trường thông qua các cuộc tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong việc tuyển quân, cũng như trong việc đảm bảo đủ hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Nhiều người Ukraine tin rằng chiến thắng chỉ có thể đạt được với những tiến bộ công nghệ và một hệ thống quân đội loại bỏ những thực tiễn lỗi thời - một nhiệm vụ mà họ cho rằng không thể hoàn thành dưới thời ông Syrskyi.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Ukraine #Nga #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine #Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov

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