Châu Tinh Trì kêu cứu

Trang QQ đưa tin bộ phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm do Châu Tinh Trì đạo diễn và sản xuất, cùng các diễn viên Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng doanh thu liên tục tăng cao, đạt một tỷ NDT sau 4 ngày công chiếu và phá nhiều kỷ lục phòng vé. Tuy nhiên, mới đây Châu Tinh Trì đã phải đăng một bài viết trên Instagram về tình trạng bị gian lận doanh thu.

Theo đó, nhiều khán giả xem phim đăng bài phản ánh tình trạng khi tới rạp thưởng thức Đội bóng nữ Thiếu Lâm, thay vì nhận vé in chính thống, họ chỉ nhận được vé viết tay không có mã QR, hoặc lấy lý do máy in, hệ thống mạng gặp sự cố nên giao dịch trực tiếp với nhân viên tại quầy. Đây là hành vi ăn cắp doanh thu vì các loại vé này không có ghi nhận lên hệ thống, thu lợi bất chính từ phim.

Phim của Châu Tinh Trì bị rạp chiếu dùng nhiều thủ đoạn ăn cắp doanh thu.

Ngoài ra, còn có tình trạng một số rạp sử dụng "vé ma", in vé mang tên bộ phim khác (Bát tiên), trong khi khán giả muốn mua phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm, như vậy doanh thu sẽ tính cho bộ phim Bát tiên. Một số nơi còn gộp tiền vé với bắp nước để che giấu doanh thu thực tế, khiến phần doanh thu này không được chia cho đoàn phim và các nhà phát hành.

Ngoài việc bị gian lận doanh thu, phim Bát tiên còn có nhiều bài viết so sánh với phim của Châu Tinh Trì, trong phim có nhiều lời thoại đều giống với các tác phẩm mà vua hài Hong Kong từng tham gia trước đây. Đạo diễn của phim Bát tiên chia sẻ tác phẩm được làm để tri ân và bày tỏ sự kính trọng với Châu Tinh Trì. Nhưng Bát tiên lại ra cùng thời điểm, gian lận vé và dựa vào danh tiếng của Châu Tinh Trì dù không liên quan đến Tinh Gia. Nhiều hành vi "truyền thông bẩn" khiến khán giả khó chịu lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra kỹ doanh thu của bộ phim Bát tiên.

Mới đây, Châu Tinh Trì đã đưa ra biện pháp thay thế bản phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm đang chiếu bằng nội dung mới, có chứa bộ mã hóa có thể theo dõi và giúp khóa các suất chiếu trái phép tại rạp để tránh gian lận doanh thu. Đoàn phim cũng mở đường dây nóng để khuyến khích khán giả cung cấp bằng chứng, phục vụ việc xử lý theo quy định pháp luật.

﻿Châu Tinh Trì tức giận nên thay đổi nội dung phim để tránh bị gian lận doanh thu.

Thực tế, tình trạng gian lận phòng vé đã xảy ra nhiều lần, trước đó các siêu phẩm có doanh thu tăng nhanh như Na Tra 2: Ma đồng náo hải, Phong thần 1... đoàn phim đều bức xúc vì bị ăn chặn doanh thu.

Đội bóng nữ Thiếu Lâm đạt một tỷ NDT vào ngày 17/7, dự đoán tổng doanh thu phòng vé tăng từ 1,8 tỷ NDT lên 3 tỷ NDT và phá nhiều kỷ lục về lượt xem phim mùa hè. Theo thống kê từ Sina, 60% khán giả xem Đội bóng nữ Thiếu Lâm là nam giới tuổi từ 35 tuổi trở lên, trong đó có nhiều người sinh vào thập niên 1970-1980.

Đối với họ, chỉ cần cái tên Châu Tinh Trì đã đủ sức hút tới rạp. Khán giả Trung Quốc đều cho rằng họ "nợ Tinh Gia một vé xem phim" vì các tác phẩm kinh điển của ông được ra mắt từ những năm 1990, thời điểm đó phim Hong Kong khó công chiếu chính thức tại Trung Quốc đại lục. Nhiều người xem phim của Châu Tinh Trì thông qua băng đĩa lậu, nên họ muốn ra rạp thưởng thức các tác phẩm mới của vua hài Hong Kong để ủng hộ thần tượng. Đó cũng là lý do những phim được phát hành gần nhất của Châu Tinh Trì đều có doanh thu cao dù chất lượng còn gây tranh cãi.