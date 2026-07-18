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Xã hội

Hình ảnh mưa lũ, sạt lở 'càn quét' Lai Châu, Sơn La

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại Lai Châu và Sơn La gây thương vong về người, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

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Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/7 đến tối 17/7 gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Lai Châu và Sơn La, khiến nhiều khu dân cư, tuyến giao thông bị tàn phá.
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Riêng tại Lai Châu, mưa lũ làm nhiều người mất tích, hiện tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân; hàng chục ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng.
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Mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực ở Lai Châu bị chia cắt. Theo thống kê, 7 bản gồm: Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa với tổng cộng 883 hộ, gần 4.700 nhân khẩu hiện đang bị cô lập.
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Về tài sản, báo cáo ghi nhận 13 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, cùng nhiều nhà khác bị hư hỏng. Khoảng 200 ha diện tích hoa màu bị ngập úng, đất đá, cát và củi tràn vào ruộng.
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Hệ thống giao thông tại tỉnh Lai Châu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên quốc lộ 32, đoạn qua bản Che Bó và bản Chít, nước lũ cuốn theo bùn đất, cành cây phủ kín khoảng 800 m mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Quốc lộ 279 qua khu vực bản Sắp Ngụa bị ngập khoảng 50 m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m. Mưa lũ cũng làm đổ khoảng 20 cột điện, khiến nhiều bản bị mất điện.
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Trước diễn biến thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Tỉnh đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và vị trí Km76+250 trên quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.
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Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm người mất liên lạc, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, lập chốt cảnh báo, đồng thời sử dụng khoảng 20 phương tiện, máy móc để khắc phục sạt lở, mở đường phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.
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Tại tỉnh Sơn La, đến 17h30 ngày 17/7, mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
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Mưa lũ đã làm 3 nhà sập hoàn toàn, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 35 tỷ đồng.
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Về nhà ở, mưa lũ làm 3 ngôi nhà tại xã Ngọc Chiến bị sập đổ hoàn toàn; 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp, gồm 8 hộ ở xã Ngọc Chiến, 1 hộ ở xã Quỳnh Nhai và 1 hộ ở phường Chiềng An. Ngoài ra, 16 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.
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Về hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ xuất hiện 33 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm từng bị ách tắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông. Đối với các tuyến đường tỉnh, ghi nhận 510 điểm sạt lở và 60 điểm ách tắc.
VTC News
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