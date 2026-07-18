Hình ảnh mưa lũ, sạt lở 'càn quét' Lai Châu, Sơn La

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại Lai Châu và Sơn La gây thương vong về người, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.