Hình ảnh mưa lũ, sạt lở 'càn quét' Lai Châu, Sơn La

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại Lai Châu và Sơn La gây thương vong về người, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương huy động gần 500 người tham gia tìm kiếm người mất liên lạc, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, lập chốt cảnh báo, đồng thời sử dụng khoảng 20 phương tiện, máy móc để khắc phục sạt lở, mở đường phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.