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Gần 600 trụ sở, nhà công dôi dư bị bỏ hoang ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, Quảng Trị hiện có gần 600 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, bỏ hoang dù đã được phê duyệt phương án xử lý.

Hàng loạt bất cập trong quản lý tài sản công

Theo kết quả thanh tra chuyên đề của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, tính đến thời điểm kiểm tra, toàn tỉnh có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích hơn 1,095 triệu m², chủ yếu là đất xây dựng trụ sở cơ quan và công trình sự nghiệp.

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Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích hơn 1,095 triệu m².

Đáng chú ý, có tới 594 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, bỏ hoang, không được sử dụng đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, mặc dù phần lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Nhiều cơ sở sau sáp nhập hiện cửa đóng then cài, cỏ dại mọc um tùm, công trình xuống cấp theo thời gian. Một số nơi còn bị cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước sử dụng trái phép làm nơi ở, kinh doanh tạp hóa, tập kết vật liệu xây dựng hoặc phục vụ các mục đích khác.

Thanh tra tỉnh cho biết, quá trình kiểm tra cho thấy công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp bộ máy còn nhiều tồn tại. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, kê khai và quản lý hồ sơ tài sản. Tình trạng thiếu hồ sơ pháp lý, thất lạc hồ sơ hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra ở nhiều nơi.

Ở cấp sở, các đơn vị như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên đoàn Lao động tỉnh được xác định còn tồn tại những hạn chế trong quản lý hồ sơ nhà, đất.

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Quá trình kiểm tra cho thấy công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp bộ máy còn nhiều tồn tại.

Bên cạnh đó, có 40 xã, phường chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý tài sản công; 9 địa phương chưa cập nhật đầy đủ giá trị tài sản vào sổ sách kế toán và một đơn vị cấp xã không thực hiện báo cáo quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, vẫn còn 10 đơn vị chưa hoàn tất việc bàn giao tài sản dôi dư cho cơ quan tiếp nhận là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan. Trong số này có Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông - lâm - thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo…

Ngoài ra, 36 cơ sở nhà, đất đã được các đơn vị trình phương án xử lý nhưng Sở Tài chính vẫn đang tiếp tục rà soát để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Đáng chú ý, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nay vẫn chưa hoàn thành việc đề xuất phương án sắp xếp, xử lý theo quy định.

Nguy cơ lãng phí lớn nguồn lực

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, phần lớn các cơ sở nhà, đất dôi dư nằm ở khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm hành chính, ít có lợi thế về thương mại và dịch vụ nên gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác, thu hút đầu tư hoặc bố trí sử dụng.

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Nguy cơ lãng phí lớn nguồn lực.

Việc chậm đưa các cơ sở này vào khai thác không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công mà còn dẫn đến lãng phí lớn nguồn lực đất đai. Đặc biệt, các công trình bỏ hoang kéo dài sẽ phát sinh thêm chi phí quản lý, bảo vệ, duy tu, đồng thời gia tăng nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bị lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, lập danh mục các cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý.

Đối với các cơ sở còn khả năng sử dụng, tỉnh định hướng tiếp tục bố trí làm trụ sở cơ quan, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phục vụ các mục đích công cộng như y tế, giáo dục.

Những cơ sở có lợi thế về thương mại sẽ được giao cho đơn vị chức năng quản lý, khai thác nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí. Riêng các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn giá trị sử dụng và việc sửa chữa không hiệu quả sẽ được xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

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Thanh tra tỉnh cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ quỹ nhà, đất dôi dư, kịp thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, thất thoát và lãng phí tài sản công.

Hoàng Nam
#sắp xếp đơn vị hành chính #gần 600 cơ sở nhà #bỏ trống #bỏ hoang #trụ sở xuống cấp #sử dụng trái phép #Quảng Trị

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