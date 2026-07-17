Vì sao nhà máy rác chục tỷ ngừng tiếp nhận rác?

TPO - Được đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng nhà máy rác ở Hà Tĩnh nhiều tháng nay không thể tiếp nhận thêm rác, khiến nhiều địa phương tại Hà Tĩnh rơi vào cảnh rác thải ùn ứ, phải tìm phương án xử lý thay thế.

Rác ùn ứ, địa phương phải tìm nơi xử lý mới

Thời gian gần đây, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh rơi vào tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ khi Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc (do Công ty Cổ phần Bình Minh Vina Greens vận hành) quá tải, tạm dừng tiếp nhận rác.

Tại xã Lộc Hà, nhiều điểm tập kết rác trong tình trạng quá tải, riêng bãi rác thôn Sơn Bằng tồn đọng lượng lớn rác thải nhiều ngày chưa được xử lý. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Thạch Khê khi nhiều điểm tập kết rác chất thành đống, bốc mùi hôi, một số nơi phải đốt rác để giảm áp lực.

Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc rác ùn ứ nhiều, chưa được xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc, lượng rác tồn đọng chất thành nhiều đống lớn trong khuôn viên, một số khu vực rác tràn ra ngoài. Nhiều thiết bị, máy móc được tháo dỡ để sửa chữa, trong khi một số dây chuyền xử lý vẫn chưa thể vận hành.

Theo phản ánh của các địa phương tại Hà Tĩnh, từ giữa tháng 3, sau khi Công ty Cổ phần Bình Minh Vina Greens thông báo tạm dừng tiếp nhận rác từ các xã thuộc huyện Lộc Hà (cũ) và một số khu vực lân cận, tình trạng rác thải sinh hoạt bắt đầu ùn ứ tại nhiều nơi.

Ông Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết, sau khi Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc quá tải và tạm dừng tiếp nhận rác, địa phương đã ký hợp đồng với một đơn vị xử lý rác tại huyện Kỳ Anh (cũ) để duy trì việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, quãng đường vận chuyển xa hơn khiến chi phí xử lý tăng đáng kể.

"Khi nhà máy dừng tiếp nhận, xã buộc phải tìm phương án thay thế nhằm tránh để rác tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến địa điểm xử lý mới khiến chi phí tăng, trong khi áp lực xử lý rác vẫn rất lớn do lượng rác phát sinh mỗi ngày”, ông Hân cho biết.

Nhiều khó khăn trong vận hành

Được biết, Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc được đầu tư hơn 10,4 tỷ đồng, được khởi công tháng 3/2020, hoàn thành tháng 8/2020. Nhà máy bao gồm các hạng mục: lò đốt rác sinh hoạt, hố chôn lấp, bể xử lý nước thải; sân tập kết, phân loại, phơi rác... với diện tích trên diện tích 10.000m2.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Xuân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Minh Vina Greens cho biết, việc tạm dừng tiếp nhận rác tại một số địa phương xuất phát từ tình trạng lượng rác tồn đọng trong nhà máy quá lớn, vượt khả năng xử lý của đơn vị.Theo ông Xuân, trước đây doanh nghiệp chỉ tiếp nhận thêm rác của một số địa phương trong giai đoạn khó khăn nhằm hỗ trợ, không phải để mở rộng địa bàn thu gom hay vì mục tiêu lợi nhuận.

“Sau Tết, lượng rác phát sinh tăng mạnh trong khi nhà máy thiếu nhân công. Bên cạnh đó, hai đợt bão lớn trong năm 2025 cũng khiến nhiều hạng mục của nhà máy bị hư hỏng, doanh nghiệp phải bỏ ra khoản kinh phí lớn để khắc phục”, ông Xuân nói.

Cũng theo phía doanh nghiệp, để giải quyết tình trạng quá tải, đơn vị đang đề xuất các cơ quan chức năng xem xét chuyển đổi phương án xử lý rác theo hướng nâng cao hiệu quả xử lý, đồng thời mở rộng quy mô nhà máy nhằm đáp ứng khối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng trên địa bàn.

Theo đại diện Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc, do khối lượng rác tại nhà máy còn lớn, nên không thể tiếp nhận xử lý rác từ một số địa phương.

Ngoài ra, đại diện Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc cho biết, thời gian qua, việc mất điện đột ngột, không được thông báo trước đã khiến dây chuyền xử lý rác phải dừng khẩn cấp, làm hư hỏng một số thiết bị, ảnh hưởng đến công suất xử lý và khiến lượng rác tồn đọng gia tăng.

Theo Công ty Cổ phần Bình Minh Vina Greens, doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo các sự cố, đồng thời kiến nghị ngành điện tăng cường phối hợp, thông báo trước khi cắt điện theo kế hoạch nhằm hạn chế thiệt hại đối với hệ thống máy móc và dây chuyền xử lý.

Thiết bị máy móc hỏng, khiến nhà máy gặp khó trong quá trình vận hành.

Do nhà máy rác quá tải, một số địa phương rác ùn ứ tại điểm trung chuyển, chính quyền phải cắm biển khu vực cấm đổ rác.

Lý giải về phản ánh của doanh nghiệp, ông Dương Kim Diên - Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết, các trường hợp mất điện đột xuất chủ yếu do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, sét đánh hoặc vi phạm hành lang an toàn lưới điện nên không thể thông báo trước. Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đều khẩn trương khắc phục và thông báo thời gian cấp điện trở lại theo quy định.

Cũng theo ông Dương Kim Diên, về phản ánh hư hỏng thiết bị tại Nhà máy rác Thạch Lạc, qua khảo sát ban đầu, đơn vị nhận thấy hệ thống điện của nhà máy chưa đảm bảo đồng bộ và cần có đơn vị giám định độc lập để xác định nguyên nhân. Theo ông Diên, hiện chưa có đủ căn cứ pháp lý và kỹ thuật để kết luận sự cố lưới điện là nguyên nhân trực tiếp gây hư hỏng thiết bị; thời gian tới, Điện lực sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các giải pháp bảo vệ hệ thống điện.