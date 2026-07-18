Lai Châu dốc toàn lực ứng phó khẩn cấp với thiên tai

TPO - Sáng 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung có mặt tại xã Mường Than, nơi vừa được tỉnh này công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó với mưa lũ.

Hình ảnh chính quyền và Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than (Lai Châu)

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lai Châu, từ 15-18/7, thiên tai tại địa phương này đã làm 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người mất tích.

Các nạn nhân bị chết do mưa lũ được xác định là: Lò Văn Chương (SN 1995); Phạm Thị Liên (SN 1994); Phạm Xuân Trường (SN 2018), cả 3 người cùng cư trú ở bản Chít, xã Mường Than. Nạn nhân thứ 4 là Bàn Thị Lai (SN 2016), trú tại Bản Nậm Sáng, xã Mường Than.

Bốn trường hợp mất tích gồm: Lường Thị Xương (SN 1981), Đỗ Thị Hoa (SN 1972), Nguyễn Thị Mai (SN 1958), Phạm Bảo Châm (SN 2015). Cả 4 người cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than.

Hiện trường sau cơn lũ đi qua ở xã Mường Than

Lực lượng Công an giải cứu người dân trong điều kiện thời tiết khó khăn và nguy hiểm

Các trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Tân Uyên, Lai Châu.

Thiên tai đã khiến 13 ngôi nhà trên địa bàn xã Mường Than (tập trung chủ yếu tại bản Chít) bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Gần 100 ngôi nhà của các hộ dân khác có nguy cơ sạt lở.

Các lực lượng chức năng giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Mường Than cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, đoạn Km354 Quốc lộ 32 bị nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường với chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua. Ngoài ra, 20 cột điện bị đổ, gãy gây mất điện tại nhiều bản; 200 ha ruộng bị ngập úng, đất đá, cát, củi tràn vào… Tổng thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa mầu, giao thông, đường điện khoảng trên 120 tỷ đồng.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được các lực lượng triển khai gấp rút đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ và người dân.

Trước đó, từ ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Tỉnh Lai Châu cũng ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí điểm sạt lở làm đứt đường trên tuyến Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi.

Công an tỉnh Lai Châu vượt nguy hiểm giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt do mưa lũ

Hiện công tác cứu hộ tại xã Mường Than đang hết sức khẩn trương. Sáng 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai. Các lực lượng của tỉnh và địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân.