Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lai Châu dốc toàn lực ứng phó khẩn cấp với thiên tai

Thái Thịnh

TPO - Sáng 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung có mặt tại xã Mường Than, nơi vừa được tỉnh này công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, chỉ đạo công tác cứu hộ và ứng phó với mưa lũ.

Hình ảnh chính quyền và Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than (Lai Châu)

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lai Châu, từ 15-18/7, thiên tai tại địa phương này đã làm 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người mất tích.
Các nạn nhân bị chết do mưa lũ được xác định là: Lò Văn Chương (SN 1995); Phạm Thị Liên (SN 1994); Phạm Xuân Trường (SN 2018), cả 3 người cùng cư trú ở bản Chít, xã Mường Than. Nạn nhân thứ 4 là Bàn Thị Lai (SN 2016), trú tại Bản Nậm Sáng, xã Mường Than.

Bốn trường hợp mất tích gồm: Lường Thị Xương (SN 1981), Đỗ Thị Hoa (SN 1972), Nguyễn Thị Mai (SN 1958), Phạm Bảo Châm (SN 2015). Cả 4 người cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than.

1784346578210-2148810843926123066-1176009693964296122-9937db679099bf19d27dc35893062fc6.jpg
Hiện trường sau cơn lũ đi qua ở xã Mường Than
1784346572147-2148810843926123066-1176009693964296122-c199b32f8590611b319d5bfc771f785d.jpg
Lực lượng Công an giải cứu người dân trong điều kiện thời tiết khó khăn và nguy hiểm

Các trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Tân Uyên, Lai Châu.

Thiên tai đã khiến 13 ngôi nhà trên địa bàn xã Mường Than (tập trung chủ yếu tại bản Chít) bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Gần 100 ngôi nhà của các hộ dân khác có nguy cơ sạt lở.

1784346574481-2148810843926123066-1176009693964296122-58249d13da74ca3c38f80347034cb87b.jpg
Các lực lượng chức năng giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Mường Than cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, đoạn Km354 Quốc lộ 32 bị nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường với chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua. Ngoài ra, 20 cột điện bị đổ, gãy gây mất điện tại nhiều bản; 200 ha ruộng bị ngập úng, đất đá, cát, củi tràn vào… Tổng thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa mầu, giao thông, đường điện khoảng trên 120 tỷ đồng.

1784346571687-2148810843926123066-1176009693964296122-c70ec9be11d3a562ba4cae3ce846e129.jpg
Công tác cứu hộ, cứu nạn được các lực lượng triển khai gấp rút đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ và người dân.

Trước đó, từ ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Tỉnh Lai Châu cũng ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và tại vị trí điểm sạt lở làm đứt đường trên tuyến Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi.

1784346571186-2148810843926123066-1176009693964296122-55391b8898d2298748ded7565584baaa.jpg
Công an tỉnh Lai Châu vượt nguy hiểm giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt do mưa lũ

Hiện công tác cứu hộ tại xã Mường Than đang hết sức khẩn trương. Sáng 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai. Các lực lượng của tỉnh và địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Thái Thịnh
#mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe