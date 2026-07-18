Hình ảnh sạt lở, tắc nghẽn sông suối tại Mù Cang Chải, Lào Cai

TPO - Các địa phương khu vực quanh xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Clip mưa lũ gây thiệt hại tại các xã khu vực xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Sáng 18/7, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải - cho biết do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16-18/7, gây thiệt hại về nhà cửa, giao thông, thủy lợi và hoa màu trên địa bàn xã. Ước thiệt hại ban đầu khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Trong đó, 21 ngôi nhà bị ảnh hưởng, một nhà bị sập đổ hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp người và tài sản của 28 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn.

Xã Mù Cang Chải di dời 28 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Cầu qua suối Háng Chú khu vực trung tâm xã Mù Cang Chải đã bị đất, đá bồi lấp làm chặn dòng chảy từ đợt mưa ngày 5/7 (do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1).

Do mưa lớn những ngày qua đất đá tiếp tục chảy xuống bồi lấp, làm tắc nghẽn dòng chảy. Hiện khối lượng đất đá tại lòng suối Háng Chú và suối Nậm Kim rất lớn, gây nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Tiến Lâm - Chủ tịch UBND xã Púng Luông - cho biết địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trên địa bàn. Trong đó, 3 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở taluy dương phía sau nhà.

Nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Khao Mang bị sạt lở, chia cắt.

Đường giao thông liên thôn từ thôn Kang Đề đi thôn Xua Lông bị sạt lở nhiều điểm gây cô lập hoàn toàn, hiện nay chưa thể thống kê được. Các tuyến đường liên thôn khác bị sạt lở nhiều điểm, hiện chưa thống kê được cụ thể do thời tiết đang mưa lớn, mất sóng điện thoại.

Trong khi đó, ông Tạ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Khao Mang - cho hay khoảng 18h ngày 17/7, tại 329+500, Quốc lộ 32 từ Mù Cang Chải đi Lai Châu, thuộc địa phận thôn Trống Là, xã Khao Mang xảy ra sạt lở khối lượng đất đá lớn gây tắc đường cục bộ, các phương tiện không lưu thông qua lại được.

Quốc lộ 32 từ xã Khao Mang đi Lai Châu phải cấm lưu thông do sạt lở nhiều điểm.

Hiện tại có nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 32 và các đường liên thông gây chia cắt, cô lập. Sáng 18/7, địa phương đang huy động phương tiện, máy móc tiếp cận hiện trường tổ chức khắc phục điểm sạt lở.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng hai đầu không cho phương tiện di chuyển qua các khu vực sạt lở.

Các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hiện các địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Đồng thời tiếp tục rà soát các hộ trong vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai, kiên quyết sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.