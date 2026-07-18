Công bố khẩn cấp thiên tai, hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

TPO - Mưa lớn kéo dài trong tháng 6 khiến một đoạn đường Hồ Chí Minh đi trùng quốc lộ 2C tại tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông. Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn đường này.

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C. Quyết định được đưa ra sau khi khu vực này chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn trong tháng 6 vừa qua, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Bộ Xây dựng đánh giá hư hỏng tại Km115+000 có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông và phương tiện lưu thông trên tuyến. Vì vậy, việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm triển khai ngay các giải pháp xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, sửa chữa công trình bị hư hỏng do thiên tai.

Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Cục ĐBVN.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và Khu Quản lý đường bộ I được giao trực tiếp tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng, xây dựng phương án sửa chữa và triển khai thi công công trình khẩn cấp. Sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục ĐBVN và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn Km124+600 - Km128 trên đường Hồ Chí Minh đi trùng quốc lộ 2, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn trong mùa mưa.

Ngoài vị trí Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh đi trùng quốc lộ 2C, cơ quan quản lý cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ trên đoạn từ Km124+650 - Km128+000 của tuyến đường Hồ Chí Minh đi trùng quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang.

Theo cập nhật đến đêm 17/7 của Cục ĐBVN, mưa lớn tiếp diễn khiến nhiều tuyến quốc lộ ở khu vực Tây Bắc bị sạt lở, chia cắt. Tại Điện Biên, dù quốc lộ 6 qua đèo Huổi Lóng đã được thông xe tạm, sạt lở ta luy dương tiếp tục đe dọa an toàn giao thông nên lực lượng chức năng phải tạm cấm đường từ chiều 16/7 để xử lý.

Ở Lai Châu, lũ ống cuốn đứt khoảng 50 m nền đường trên quốc lộ 12, địa phương đã đề nghị công bố tình huống khẩn cấp và đang khẩn trương khắc phục để thông xe tạm. Mưa lũ cũng khiến quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị ngập bùn đất, trong khi quốc lộ 279 tại Lào Cai bị đất đá vùi lấp, giao thông vẫn gián đoạn do thời tiết chưa thuận lợi cho công tác khắc phục...