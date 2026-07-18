Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ đêm nay, vùng núi trung du Bắc Bộ mưa đỉnh điểm

Nguyễn Hoài

TPO - Ngày hôm nay (18/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa giảm trước khi đón mưa lớn đỉnh điểm từ đêm nay đến đêm mai (19/7), với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 250mm. Miền Trung nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/7), khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 20h ngày 17/7 đến 3h ngày 18/7 có nơi trên 100mm như tại trạm Ka Lăng 2 (Lai Châu) 195.8mm, Mường Tè (Lai Châu) 166.2mm.

Dự ngày hôm nay mưa giảm về cường độ, chỉ còn xuất hiện các đợt mưa rải rác 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Sau đó, từ đêm nay đến đêm 19/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có khả năng hứng chịu mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Sang ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Do mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc khu vực vùng núi và và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

mua-lu.jpg
Vùng núi và trung du Bắc Bộ đón mưa đỉnh điểm từ đêm nay (18/7).

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hoà đến Phú Yên cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe