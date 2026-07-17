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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi các gia đình trong vụ lật xe khách trên cao tốc

Thanh Hiếu

TPO - Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm viếng, chia buồn và trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ tai nạn.

Chiều 17/7, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, và ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đã đến thăm viếng, chia buồn và trao hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng tiền mai táng cho 4 gia đình tại xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) có người tử vong (25 triệu đồng/trường hợp); hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với 3 nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

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Người dân đến viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 0h15 ngày 17/7, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến km198 xe lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Lúc này, trên xe khách chở 32 người. Lực lượng chức năng xác định có 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện.

Được biết, các trường hợp bị nạn đều ở xã Phú Bình và là hàng xóm.

Thanh Hiếu
#Tai nạn giao thông #tai nạn giao thông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #Thái Nguyên #Thăm viếng #Hỗ trợ

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