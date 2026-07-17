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Nhiều tuyến đường đi Tây Bắc sạt lở nghiêm trọng

Lộc Liên

TPO - Mưa lớn nhiều ngày qua đã gây lũ quét, sạt lở, chia cắt, gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ tại Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Các đơn vị quản lý đang khẩn trương khắc phục, phân luồng để bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (CĐBVN) tại đèo Huổi Lóng trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Mùn (Điện Biên), dù đã thông xe tạm từ tối 14/7, mưa lớn tiếp diễn khiến ta luy dương bị sạt lở, đe dọa an toàn giao thông.

Từ 18h15 ngày 16/7, Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với lực lượng chức năng tạm cấm đường và phân luồng phương tiện tránh khu vực nguy hiểm.

Tại Lai Châu, quốc lộ 12 bị thiệt hại nghiêm trọng khi lũ ống cuốn đứt hoàn toàn nền, mặt đường dài khoảng 50 m tại Km76+250. Sở Xây dựng tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp và triển khai phương án khắc phục tạm thời.

Đơn vị thi công đã đắp khoảng 600 m3 đá, dự kiến lắp cống trong ngày 17/7 và tiếp tục gia cố nền đường. Nếu thời tiết thuận lợi, tuyến sẽ được thông xe tạm vào chiều 19/7. Trong thời gian này, phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến đường khác.

Cũng tại Lai Châu, quốc lộ 32 đoạn Km354 qua xã Mường Than bị nước lũ, bùn đất và cây cối tràn qua mặt đường trên chiều dài khoảng 800m, khiến giao thông tê liệt.

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Km76+250 trên quốc lộ 12, địa phận tỉnh Lai Châu xảy ra lũ ống làm đứt, sạt trượt toàn bộ nền mặt đường với chiều dài khoảng 50m. Ảnh: Cục ĐBVN.

Ở Lào Cai, mưa lũ làm đất đá từ thượng nguồn tràn xuống, gây tắc cống và phủ kín mặt đường tại Km139+300 trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương. Do mưa lớn vẫn tiếp diễn, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để xử lý, tuyến đường vẫn bị chia cắt.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trong ngành giao thông chủ động triển khai phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra các tuyến đường, công trình hạ tầng giao thông, bố trí lực lượng trực gác, phân luồng và tuyệt đối không để người, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng lĩnh vực đường sắt, hàng hải, đường thủy, hàng không và các địa phương chuẩn bị nhân lực, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 21/7, các sông ở Bắc bộ được dự báo xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông nhỏ có thể đạt báo động 2-3; còn với sông Thao, sông Lô và thượng lưu hệ thống sông Thái Bình ở mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2.

Lộc Liên
#quốc lộ #sạt lở #mưa lớn #giao thông #Lai Châu #Lào Cai #Điện Biên #gây sạt lở #nhiều tuyến quốc lộ

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