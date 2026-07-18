Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cựu quan chức tình báo: Đòn tấn công mới của Mỹ khó buộc Iran nhượng bộ

Minh Hạnh

TPO - Một cựu quan chức tình báo Mỹ nhận định, các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội nước này khó có thể buộc Iran phải thay đổi lập trường hoặc đưa ra những nhượng bộ lớn. Trong khi đó, cả Mỹ và Iran dường như đều đang tìm cách mở rộng phạm vi các cuộc tấn công của mình nhằm tăng cường áp lực lên đối phương.

cspxkl5oejnspmsleqcblqth34.jpg
Hình ảnh một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. (Ảnh chụp màn hình)

“Không có lý do gì để tin rằng những cuộc tấn công mới nhất này, hay bất cứ điều gì mà tổng thống đang dự định thực hiện, sẽ buộc Iran thay đổi suy nghĩ của họ”, ông Jonathan Panikoff - người từng giữ chức phó giám đốc tình báo quốc gia tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ từ năm 2015 đến 2020 - nói với Reuters. “Thậm chí điều đó có thể khiến lập trường của họ cứng rắn hơn”.

Trên thực tế, các tuyên bố mới nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho thấy, lực lượng này đang mở rộng quy mô các cuộc tấn công trả đũa.

Cụ thể, Iran đã nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia trong khu vực, lần đầu tiên nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Syria, cũng như các trạm radar ở Oman.

Tại Syria, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ tại al-Tanf gần biên giới với Iraq.

Tại Oman, IRGC cho biết đã “phá hủy radar kiểm soát hàng hải tại Salamah Rocks cùng một radar kiểm soát không lưu của Mỹ đặt tại khu vực Ghanam”.

Tại Jordan, IRGC đã tấn công máy bay Mỹ tại một căn cứ ở phía bắc bằng “nhiều tên lửa đạn đạo và nhiều máy bay không người lái”. Lực lượng vũ trang Jordan tuyên bố đã đánh chặn ba tên lửa của Iran, và không có thương vong nào được ghi nhận.

Tại Kuwait, IRGC đã phá hủy một bệ phóng phòng không và tên lửa Mỹ, cũng như các vị trí đóng quân của lực lượng Mỹ. Bộ Điện lực Kuwait cho biết, các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy điện và khử muối nước, nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Tại Qatar, IRGC được cho là đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ.

Tại Iraq, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã làm tử vong 9 binh sĩ thuộc nhóm người Kurd.

Trong khi đó, Bahrain là mục tiêu thường xuyên của Iran vì là nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Về phần mình, Mỹ cũng đang mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran, thậm chí cả các mục tiêu dân sự.

Trong đợt tấn công mới nhất của Mỹ đêm 16/7, các cây cầu, điểm giao cắt đường sắt và đường dây điện nối liền các thành phố ven biển trọng yếu của Iran đã bị nhắm mục tiêu. Điều này dường như cho thấy một kế hoạch rộng lớn hơn của Washington nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ Tehran.

Theo nhà phân tích về Iran - Hamidreza Azizi, chiến lược đằng sau các cuộc tấn công của Mỹ là nhằm phá vỡ hậu cần và khả năng di chuyển của lực lượng quân sự Iran ở phía nam. Ông Azizi cũng cho rằng, đây có thể là sự chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng mặt đất tiềm tàng.

Minh Hạnh
CNN, Reuters
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #tin tức Mỹ Iran #Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran #xung đột Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe