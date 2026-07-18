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Thế giới

Nghi vấn Triều Tiên xây cơ sở phóng tên lửa gần biên giới Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Theo một báo cáo dựa trên ảnh vệ tinh thương mại, Triều Tiên dường như đã xây dựng nhiều cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng tên lửa hoặc hệ thống phóng rocket đa nòng gần biên giới Hàn Quốc.

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Bệ phóng tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh vệ tinh chụp từ năm 2023 đến năm 2025 cho thấy 21 tòa nhà hình chữ nhật, mỗi tòa dài khoảng 52m, đã được xây dựng tại các căn cứ quân sự nhỏ của Triều Tiên ở phía nam Kaesong và phía bắc sông Hàn.

Theo báo cáo, các địa điểm này nằm cách Seoul khoảng 50km theo đường thẳng.

Các tòa nhà có trần cao, bố cục dài hẹp, và những con đường cho phép xe cộ ra vào từ cả hai đầu. Những đặc điểm như vậy có thể khiến nhiều người liên tưởng đến các tòa nhà phù hợp để lưu trữ hoặc bảo dưỡng các bệ phóng tên lửa di động (TEL) và hệ thống phóng rocket đa nòng. Các văn phòng và các cơ sở hỗ trợ khác dường như cũng được xây dựng gần đó.

Tuy nhiên, không có bệ phóng tên lửa di động hay hệ thống phóng rocket đa nòng nào được nhìn thấy trực tiếp trong ảnh vệ tinh.

Jacob Bogle, một nhà phân tích ảnh vệ tinh, nói rằng Triều Tiên đang âm thầm mở rộng các cơ sở liên quan đến hệ thống phóng rocket đa nòng. “Những công trình này chỉ là một phần của việc cải thiện khu vực DMZ”, ông nói.

DMZ, tức khu phi quân sự, được thành lập theo hiệp định đình chiến năm 1953 tạm thời chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Vùng đệm này dài khoảng 250 km và rộng 4 km bao quanh đường ranh giới quân sự, biên giới trên thực tế giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên.

Minh Hạnh
Straitstimes
#tình hình bán đảo Triều Tiên #Triều Tiên #Hàn Quốc #biên giới liên Triều #khu vực phi quân sự #DMZ

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