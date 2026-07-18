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Từ mảnh giấy trong lọ penicillin, xác định được danh tính liệt sĩ sau hơn 50 năm

Nguyễn Tiến

TPO - Một mảnh giấy còn lưu được thông tin trong lọ penicillin chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Tây Ninh) đã giúp xác định danh tính một liệt sĩ quê Bắc Ninh sau hơn 50 năm.

Ngày 17/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Cẩm Huyền - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh), cho biết trong quá trình rà soát tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, lực lượng chức năng đã phát hiện một di vật đặc biệt còn lưu được thông tin cá nhân của liệt sĩ.

Phát hiện hiếm gặp này mở ra cơ sở quan trọng để xác minh danh tính người đã hy sinh sau hơn 50 năm.

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Mảnh giấy được phát hiện trong lọ penicillin tại một phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. (Ảnh: UBND xã Vĩnh Hưng)

Di vật được tìm thấy vào cuối tháng 6 tại mộ số 552, hàng 17, khu B2 của nghĩa trang. Đó là một mảnh giấy được đặt trong lọ thủy tinh, tuy đã rách nát do thời gian nhưng vẫn còn lưu lại nhiều thông tin quan trọng.

Theo nội dung còn đọc được, mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng (hoặc Trần Đức Vương), quê thôn Tân Hồng, xã Tân Lạc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), hy sinh ngày 14/3/1975.

Đại tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, cho biết trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị nhiều lần phát hiện các lọ penicillin được chôn cùng hài cốt để lưu giữ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, do nằm lâu trong môi trường ẩm ướt, phần lớn giấy tờ bên trong đều đã mục nát, không còn giá trị sử dụng.

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Những dòng chữ còn đọc được trên mảnh giấy đã giúp xác định danh tính liệt sĩ Trần Đức Vượng. (Ảnh: UBND xã Vĩnh Hưng)

Ngay sau đó, UBND xã Vĩnh Hưng đã chuyển toàn bộ thông tin thu thập được đến tỉnh Bắc Ninh để đối chiếu hồ sơ.

Bà Chu Thị Hòa - Trưởng ban Tổ chức - Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, cho biết những dữ liệu ghi trên mảnh giấy trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Trần Đức Vượng mà đơn vị đang lưu giữ.

Theo hồ sơ, liệt sĩ Trần Đức Vượng sinh năm 1954, có cha là ông Trần Đức Đê, quê xã Tân Lập (nay là xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh). Tháng 12/1971, anh Vượng nhập ngũ, là hạ sĩ, lái xe thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 4 và hy sinh trong một chuyến công tác ngày 14/3/1975.

Hồ sơ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh còn cho thấy cùng ngày hy sinh với liệt sĩ Trần Đức Vượng có liệt sĩ Nguyễn Đức Xây, sinh năm 1954, quê huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), cũng là lái xe trong cùng đơn vị.

Từ thông tin này, UBND xã Vĩnh Hưng tiếp tục kiểm tra hồ sơ quản lý nghĩa trang và phát hiện tại mộ số 549 có tên liệt sĩ Nguyễn Đức Xây, quê Lục Ngạn, Hà Bắc. Các tài liệu liên quan đã được chuyển đến cơ quan chức năng của hai địa phương để tiếp tục xác minh, đối chiếu.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, việc phát hiện những di vật còn lưu được thông tin cá nhân như trường hợp trên là rất hiếm gặp, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xác minh danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều gia đình tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh đang được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã lấy mẫu tại 12.169 ngôi mộ, đạt hơn 65% trong tổng số 18.591 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 9.726 mộ đủ điều kiện phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #xác định danh tính #nghĩa trang #Bắc Ninh #Penicillin #hài cốt #chiến tranh

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