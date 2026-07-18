Bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô hàng xóm

TPO - Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đốt xe ô tô xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô hàng xóm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đốt xe ô tô xảy ra tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đơn vị đã truy tìm và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú tại xã Đoan Hùng).

Đối tượng Nguyễn Văn Lực tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 15/7, lực lượng Công an tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1986, trú tại xã Đoan Hùng) về việc xe ô tô biển kiểm soát 19A-812.XX và xe mô tô biển kiểm soát 19K1-012.XX đang đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng Công an xác định khoảng 23 giờ cùng ngày có một nam giới đi vào sân nhà ông Th., đặt giẻ dưới gầm xe ô tô, châm lửa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Lực là người thực hiện hành vi phóng hỏa. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú để lẩn trốn.

Đến khoảng 15 giờ ngày 16/7, lực lượng Công an phát hiện, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lực khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lực để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ đốt xe ô tô.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Lực khai nhận do phát sinh mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Th. trong quá trình sinh hoạt nên nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng đã chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, một mảnh vải và bật lửa, mang đến nhà ông Th., đổ xăng dưới gầm xe ô tô rồi châm lửa đốt. Sau đó, ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả hai phương tiện.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.