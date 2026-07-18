Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô hàng xóm

Viết Hà

TPO - Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đốt xe ô tô xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô hàng xóm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đốt xe ô tô xảy ra tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đơn vị đã truy tìm và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú tại xã Đoan Hùng).

dot-o-to.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Lực tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 15/7, lực lượng Công an tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1986, trú tại xã Đoan Hùng) về việc xe ô tô biển kiểm soát 19A-812.XX và xe mô tô biển kiểm soát 19K1-012.XX đang đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng Công an xác định khoảng 23 giờ cùng ngày có một nam giới đi vào sân nhà ông Th., đặt giẻ dưới gầm xe ô tô, châm lửa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Lực là người thực hiện hành vi phóng hỏa. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú để lẩn trốn.

Đến khoảng 15 giờ ngày 16/7, lực lượng Công an phát hiện, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lực khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lực để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

dot-o-to-hang-xom.jpg
Hiện trường vụ đốt xe ô tô.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Lực khai nhận do phát sinh mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Th. trong quá trình sinh hoạt nên nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng đã chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, một mảnh vải và bật lửa, mang đến nhà ông Th., đổ xăng dưới gầm xe ô tô rồi châm lửa đốt. Sau đó, ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả hai phương tiện.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt ô tô #phóng hỏa đốt ô tô hàng xóm #Công an tỉnh Phú Thọ #bắt giữ đối tượng phóng hỏa #đốt xe ô tô để trả thù #mâu thuẫn cá nhân #giữ người trong trường hợp khẩn cấp #tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe