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Pháp luật

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Bắt nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn

Văn Quân

TPO - Sau thời gian chung sống thì phát sinh mâu thuẫn, đối tượng đã dùng kéo sát hại người tình rồi bỏ trốn.

Ngày 18/7, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

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Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2026, Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H. (SN 1988, ngụ TP Đồng Nai, tạm trú tại phường Bình Phước). Sau một thời gian chung sống, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Tối 5/7/2026, Tuấn hẹn gặp chị H. để nói chuyện. Trong lúc gặp mặt, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã, Tuấn đã dùng cây kéo mang theo đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị H., khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường, sau đó Tuấn bỏ trốn.

Tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt Nguyễn Văn Tuấn. Hiện bị can đã bị bắt giữ và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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