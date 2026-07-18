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Pháp luật

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Khởi tố chủ doanh nghiệp đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng.

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Cơ quan chức năng làm việc, lấy lời khai bị can Bùi Song Hào.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an phát hiện Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là ông Bùi Song Hào đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.

Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và làm dấy lên sự bức xúc trong quần chúng nhân dân.

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Hiện trường vụ xả thải bã bê tông.

Trong quá trình làm việc, Bùi Song Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Song Hào về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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