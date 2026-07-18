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Pháp luật

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Đột kích quán cà phê, bắt nhóm cá cược World Cup

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng không khí sôi động của mùa World Cup, nhiều đối tượng đã tụ tập tại một quán cà phê ở Đà Nẵng để truy cập các website cờ bạc, tham gia cá cược bóng đá và nhiều hình thức đánh bạc trực tuyến khác.

Ngày 18/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hoạt động dưới vỏ bọc tụ tập xem bóng đá tại quán cà phê, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Đánh bạc".

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Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Đánh bạc". Ảnh CA

Các bị can gồm: Trần Minh V. (SN 2005, trú xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế), Nguyễn Ngọc H. (SN 1996, trú xã Quế Sơn Trung), Phạm Quốc H. (SN 2002, trú phường Quảng Phú), Ngô Văn Trường H. (SN 2007, trú xã Quế Sơn Trung), Huỳnh Anh T. (SN 2001, trú phường Hòa Khánh), Dũ Quốc T. (SN 2005, trú xã Lãnh Ngọc), Nguyễn Văn L. (SN 2003, trú xã Phú Vinh, TP Huế) và Trần Xuân Th. (SN 2003, trú xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả trinh sát, lực lượng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại các quán cà phê để xem các trận đấu World Cup. Tuy nhiên, thay vì chỉ theo dõi bóng đá, các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập các website cờ bạc, tạo tài khoản liên kết với ngân hàng để tham gia cá cược bóng đá, baccarat, tài xỉu, nổ hũ và nhiều hình thức đánh bạc trực tuyến khác.

Sau thời gian thu thập tài liệu, khoảng 1 giờ ngày 8/7, bằng các biện pháp hóa trang kết hợp trinh sát trực tiếp, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra quán cà phê FIFA tại số 59 Tú Mỡ, phường An Khê. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang sử dụng điện thoại truy cập các website đánh bạc trực tuyến nên nhanh chóng khống chế, đưa toàn bộ về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 8 bị can đã nhiều lần tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên trong mỗi lần chơi, đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ngoài 8 bị can bị khởi tố, Phòng CSHS còn làm rõ 30 trường hợp khác có hành vi đánh bạc trực tuyến với số tiền dưới 5 triệu đồng mỗi lần tham gia và 2 trường hợp truy cập các website cờ bạc để theo dõi kết quả bóng đá nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 40 điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để truy cập các trang web cờ bạc và thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#cá cược #World Cup #Đà Nẵng #quán cà phê #đánh bạc #trực tuyến #bảo vệ pháp luật

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