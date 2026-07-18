Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau lũ quét ở Lai Châu

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét tại xã Mường Than, trong đó có cháu bé sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét tại xã Mường Than vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Theo đó, Công an xã Mường Than phối hợp với các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 thi thể. Một nạn nhân được xác định là cháu B.T.L. (SN 2016, trú bản Nậm Sáng). Hai nạn nhân còn lại hiện chưa xác định được danh tính.

Mưa lớn kéo dài từ sáng 16/7 cũng khiến nhiều khu vực trên địa bàn tiếp tục bị chia cắt. Thống kê cho thấy 7 bản gồm: Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa với tổng cộng 883 hộ, gần 4.700 nhân khẩu vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Ngoài ra, 13 hộ với 74 nhân khẩu tại các bản Sắp Ngụa và Đội 9 đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, được theo dõi để sẵn sàng di dời khi cần thiết. Toàn xã hiện có 80 hộ với 385 nhân khẩu phải tạm thời đi ở nhờ do nhà cửa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: H.C.

Về thiệt hại tài sản, bước đầu ghi nhận 13 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn, cùng nhiều nhà khác bị ảnh hưởng. Khoảng 200 ha hoa màu bị ngập úng, đất đá, cát và cây cối tràn vào ruộng, gây thiệt hại cho sản xuất của người dân.

Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 32, đoạn qua bản Che Bó và bản Chít, bùn đất cùng cành cây phủ kín khoảng 800 m mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 279 qua bản Sắp Ngụa bị ngập khoảng 50 m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m. Mưa lũ còn làm đổ khoảng 20 cột điện, khiến nhiều khu vực bị mất điện.

Để khắc phục hậu quả, Công an xã Mường Than phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương và người dân huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều máy xúc, máy xúc lật cùng ô tô chuyên dụng được điều động để san gạt đất đá, khơi thông các tuyến đường, đồng thời tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu dầm mình trong dòng nước lũ ứng cứu người dân. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Trước diễn biến thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương huy động gần 500 người cùng khoảng 20 phương tiện, máy móc tham gia tìm kiếm người mất liên lạc, khắc phục sạt lở và bảo đảm giao thông.

Đến nay, 20 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, các lực lượng vẫn duy trì trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.