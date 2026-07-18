Xe tải bất ngờ bị lật trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, 2 người thương vong

Ngày 18/7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho biết, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 5h45 sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua Km516+980 thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 50H-932.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km516+980, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy hộ lan tôn bên đường rồi lao xuống taluy âm và lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 1 người khác bị thương và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.