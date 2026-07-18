Xe khách giường nằm sắp tới phải có hệ thống giảm nguy cơ lật xe, mất lái?

TPO - Dự thảo quy chuẩn của Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu về an toàn đối với ôtô mới, từ hiệu quả phanh, hệ thống cân bằng điện tử đến công nghệ hỗ trợ lái giảm nguy cơ mất lái, lật xe khi vận hành và tiêu chuẩn dành cho xe điện, góp phần giảm rủi ro khi tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô (QCVN XXX:2026/BXD), thay thế QCVN 09:2024/BGTVT. Quy chuẩn sẽ áp dụng đối với xe ôtô mới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu trước khi lưu hành trên thị trường.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhiều quy định theo xu hướng công nghệ mới, không chỉ đối với xe sử dụng động cơ đốt trong mà còn mở rộng sang xe thuần điện, xe hybrid và xe chạy bằng hydro. Lần đầu tiên, nhiều khái niệm như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), hệ thống pin nhiên liệu, hệ thống lưu trữ năng lượng điện (REESS), cổng sạc và các yêu cầu đối với xe hydro được đưa vào quy chuẩn.

Về an toàn chủ động, dự thảo tiếp tục yêu cầu hầu hết ôtô nhóm M và N phải được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Riêng xe khách giường nằm phải có hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) hoặc hệ thống có chức năng tương đương nhằm giảm nguy cơ mất lái, lật xe khi vận hành.

Theo dự thảo quy chuẩn mới, xe khách giường nằm phải có hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) hoặc hệ thống có chức năng giảm nguy cơ mất lái, lật xe khi vận hành.

Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn đối với hệ thống phanh. Xe phải đáp ứng các tiêu chí về quãng đường phanh, gia tốc phanh, lực phanh và khả năng dừng xe trên đường dốc.

Đối với xe tải và một số loại xe chuyên dùng, dự thảo tiếp tục quy định chi tiết về rào chắn bảo vệ hai bên thân xe. Đây là bộ phận có vai trò giảm nguy cơ người đi xe máy hoặc xe đạp bị cuốn vào gầm xe khi xảy ra va chạm.

Một điểm mới đáng chú ý khác là các yêu cầu kỹ thuật dành cho phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch. Với xe chạy bằng LPG, CNG, LNG hoặc hydro, dự thảo quy định cụ thể về bình chứa, đường ống, van an toàn, khoảng cách với nguồn nhiệt, khả năng chống rò rỉ và thiết bị xả áp. Hệ thống điện trên xe cũng phải được cách điện, bảo vệ và lắp đặt chắc chắn để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam - cơ quan soạn thảo và trình duyệt dự thảo, việc cập nhật quy chuẩn nhằm theo kịp xu hướng phát triển của ngành ôtô, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện và các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đồng thời, các quy định mới cũng hướng đến nâng cao mức độ an toàn cho người sử dụng và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất lượng phương tiện.