Đối thủ của Toyota Alphard trình làng bản đời mới

TPO - Nissan vẫn duy trì dòng xe đa dụng tại nhiều thị trường, trong đó có quê nhà Nhật Bản. Mới đây, hãng xe Nhật chính thức ra mắt thế hệ hoàn toàn mới của mẫu MPV Elgrand, hiện chỉ được phân phối tại thị trường nội địa.

Đây là thế hệ thứ tư của Nissan Elgrand kể từ khi mẫu xe lần đầu ra mắt vào năm 1997. Trước đó, mẫu xe Nhật này đã được hé lộ dưới dạng concept tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025.

Thay đổi lớn nhất trên Elgrand mới nằm ở hệ truyền động. Nissan đã loại bỏ các tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh và V6 trước đây để chuyển sang sử dụng hệ thống hybrid E-Power thế hệ mới.

Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, đóng vai trò phát điện cho hai mô-tơ dẫn động bánh xe. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động bốn bánh điện tử e-4ORCE.

Dù không mang thương hiệu hạng sang Infiniti, Elgrand vẫn được định vị là một mẫu MPV cao cấp với cửa trượt và khoang nội thất sang trọng.

Phiên bản cao nhất sở hữu cặp ghế thương gia Zero Gravity ở hàng ghế thứ hai, tích hợp chức năng ngả lưng và đỡ bắp chân, mang lại trải nghiệm thư giãn cho hành khách.

Ghế phụ phía trước cũng được trang bị bệ đỡ chân, trong khi khách hàng có nhu cầu chở nhiều người hơn có thể lựa chọn cấu hình băng ghế ba chỗ ở hàng ghế thứ hai.

Danh sách tiện nghi trên xe gồm cụm màn hình kép 14,3 inch dành cho người lái và hành khách phía trước, hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu, dàn âm thanh Bose 22 loa tích hợp loa trên tựa đầu, các chi tiết ốp gỗ Kumiko, công nghệ hỗ trợ lái rảnh tay cùng màn hình giải trí cho hàng ghế sau. Đáng chú ý, Nissan còn cung cấp tùy chọn nội thất màu tím nhằm tạo dấu ấn khác biệt.

Về ngoại thất, Elgrand gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn gồm nhiều chi tiết hình vuông đan xen, kết hợp dải đèn LED kéo dài toàn bộ đầu xe, tạo nên diện mạo hiện đại và đậm chất tương lai.

Xe còn được phối màu hai tông với phần thân dưới màu vàng hồng, đi cùng bộ mâm hợp kim thiết kế độc đáo và dải đèn hậu LED liền mạch ở phía sau.

Hiện Nissan chưa công bố kế hoạch đưa Elgrand tới các thị trường ngoài Nhật Bản. Tại quê nhà, mẫu MPV này đã bán với giá khởi điểm 6.897.000 yên (khoảng 1,11 tỷ đồng). Xe cạnh tranh với Toyota Alphard và Honda Stepwgn.