Hình ảnh lô xe Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ đầu tiên về Việt Nam

TPO - Mới đây trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô đồng loạt chia sẻ hình ảnh thực tế của Toyota Land Cruiser FJ tại Việt Nam.

Sau một thời gian xuất hiện thông tin nhá hàng từ chính hãng và đại lý, những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên vừa được bắt gặp đã cập cảng Việt Nam.

Động thái này cho thấy ngày ra mắt của mẫu SUV Nhật Bản này đang tới gần. Nhiều khả năng hãng xe cũng sẽ sớm công bố các thông số kỹ thuật, trang bị cùng bảng giá bán lẻ trong thời gian tới.

Những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên cập bến Việt Nam. Ảnh: Autodaily

Theo những hình ảnh được ghi nhận, lô xe Land Cruiser FJ đầu tiên về Việt Nam có phiên bản màu trắng. Xe mang thiết kế SUV vuông vức với phần đầu dựng cùng cản trước và sau hầm hố, được hoàn thiện bằng nhựa sần đen.

Đầu xe có lưới tản nhiệt màu đen nổi bật với dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn thay vì biểu tượng quen thuộc, giống với bán tải Hilux thế hệ mới. Cụm đèn LED hình chữ nhật kết hợp với đèn định vị hình chữ C.

Land Cruiser FJ được định vị là mẫu SUV địa hình cỡ trung, xếp dưới Prado và Land Cruiser LC300. Ảnh: Autopro

Khi nhìn ngang, mẫu SUV này sở hữu tỷ lệ xe gọn gàng, các vòm bánh xe mở rộng, đi kèm ốp thân xe cỡ lớn, bệ lên xuống và thanh giá nóc phía trên.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen cùng lốp Bridgestone. Phần đuôi xe gây chú ý với cánh cửa cốp mở ngang cùng lốp dự phòng treo bên ngoài, trong khi cụm đèn hậu LED bố trí dọc.

Ở thị trường nước ngoài, xe có không gian nội thất thiết kế theo phong cách giống Land Cruiser Prado và Hilux thế hệ mới. Các trang bị nổi bật gồm có màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình sau vô-lăng 7 inch, dàn âm thanh 6 loa, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc bụi PM2.5 bên cạnh gói an toàn Toyota Safety Sense.

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Theo nguồn tin từ đại lý, Toyota Land Cruiser FJ về Việt Nam dự kiến chỉ có một phiên bản duy nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được cho là sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD). Mức giá dự kiến rơi vào khoảng 1,198 tỷ đồng,

Với sức hút vốn có của thương hiệu Land Cruiser cùng mức giá dễ tiếp cận hơn so với các “đàn anh” là Prado và LC300, mẫu FJ mới được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm hút khách nhất của Toyota Việt Nam trong năm nay.