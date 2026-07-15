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Xe

VinFast VF 2 chính thức nhận đặt cọc - ưu đãi 8 triệu đồng trong 3 ngày ‘vàng’

P.V

VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với ưu đãi đặc biệt trị giá 8 triệu đồng/xe chỉ trong 3 ngày từ 15-17/7/2026. Mức giá chỉ 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) cùng ưu đãi đặt cọc sớm giúp VF 2 trở thành lựa chọn lý tưởng để “lên đời 4 bánh” cho người tiêu dùng Việt.

Mức cọc dành cho VF 2 là 10 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên. Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến tại địa chỉ: https://vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf2 hoặc tại hệ thống phân phối chính hãng VinFast trên toàn quốc.

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Ngoài ưu đãi 8 triệu đồng/xe khi đặt cọc trong 3 ngày “vàng” 15-17/7/2026, chủ sở hữu xe VF 2 còn được ưu đãi miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), riêng pin cao áp được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km.

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VinFast VF 2 là mẫu xe ô tô điện đô thị cỡ nhỏ được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD, mở ra cơ hội nâng tầm cuộc sống cho người dân Việt Nam. Là lựa chọn lý tưởng để thay thế xe máy, phổ cập ô tô cho người Việt, VF 2 mang đến dải màu đa dạng, phong phú cho người tiêu dùng lựa chọn, bao gồm 3 màu cơ bản - Trắng, Đỏ, Bạc và 5 màu nâng cao - Xanh lá nhạt (Urban Mint), Vàng (Summer Yellow), Xanh dương (Sky Blue), Hồng (Rose Pink), Be (Pebble Beige).

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Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, cá tính, với 2 cửa và 4 chỗ ngồi cùng một số chi tiết tinh chỉnh so với phiên bản Minio Green. Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn LED hiện đại kết hợp cùng các đường nét bo tròn dễ thương và thân hình nhỏ gọn, dễ luồn lách trên phố đông.

Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình thông tin 7 inch, điều hòa nhiệt độ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM phục vụ nhu cầu giải trí.

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Xe sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau công suất 30 kW, bộ pin 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau mỗi lần sạc (chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 34 phút.

Theo kế hoạch, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký đặt cọc, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối ô tô điện VinFast gần nhất, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89./.

P.V
#VinFast #VF 2 #đặt cọc #xe điện #ưu đãi

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