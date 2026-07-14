Giải mã VinFast Amio S: Xe máy điện trang bị bàn đạp, không cần bằng lái, giá chỉ hơn 11 triệu đồng

Không cần bằng lái, được trang bị bàn đạp và giới hạn tốc độ ở mức vừa phải, VinFast Amio S là giải pháp di chuyển linh hoạt và an toàn, đặc biệt phù hợp với học sinh từ đủ 16 tuổi hay người nội trợ.

Nhỏ gọn, dễ điều khiển, có bàn đạp hỗ trợ

Chuẩn bị phương tiện cho con gái trước năm học mới, chị Vũ Minh Thúy (Cần Thơ) đã tham khảo nhiều mẫu xe cùng tầm giá. Sau khi cân nhắc, chị quyết định chọn VinFast Amio S.

“Thay vì phải lựa chọn trong số các mẫu xe trôi nổi thì tôi tìm đến hẳn thương hiệu lớn cho yên tâm về an toàn và vận hành của xe. Ngoài ra, xe có kiểu dáng trẻ trung, kích thước gọn gàng nên con có thể dễ dàng điều khiển, dắt xe hay quay đầu trong những con ngõ nhỏ”, chị Thúy chia sẻ.

Các tiện ích trên Amio S cũng được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Sàn để chân phẳng và rộng giúp học sinh ngồi thoải mái, đồng thời tạo thêm không gian đặt cặp sách hoặc đồ dùng cá nhân. Cốp 12 lít đủ không gian để học sinh có thể cất áo mưa, sách vở và những vật dụng cần thiết.

Một trong những điểm nhấn khác biệt trên VinFast Amio S là sự xuất hiện của hệ thống bàn đạp, biến Amio S thành một chiếc xe đạp thông thường khi cạn pin.

“Nhờ có bàn đạp, tôi không còn phải lo con bị “mắc kẹt” giữa đường nếu chẳng may hết pin nữa. Amio S vừa có sức mạnh vận hành êm ái của xe máy điện, vừa giữ được sự linh hoạt, cơ động của xe đạp điện khi cần thiết”, chị Thúy nói thêm.

Tốc độ 25 km/h, phụ huynh yên tâm khi con tự đi học

Bên cạnh thiết kế thông minh, VinFast Amio S còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành và công nghệ vượt trội trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xe được trang bị khối động cơ Inhub có công suất danh định 240 W, giới hạn vận tốc ở mức 25 km/h. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, mức công suất và tốc độ tối đa của Amio S hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép học sinh từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có thể điều khiển xe.

“Đây là mẫu xe cực kỳ an toàn dành cho học sinh. Ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì xe được giới hạn tốc độ, không lo con chạy quá nhanh”, tài khoản Lâm Fast nhận định sau khi trải nghiệm thực tế.

Một điểm cộng đáng chú ý khác là bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng lên tới 8 năm. Trong điều kiện tiêu chuẩn, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc đi chợ trên các quãng đường ngắn.

Anh Trần Văn Thành (Hà Nội), một phụ huynh vừa chốt mua Amio S làm quà tặng hè cho con, đánh giá cao bộ pin của mẫu xe nhà VinFast. “So với nhiều mẫu xe có bàn đạp trên thị trường hiện vẫn dùng ắc quy chì hoặc pin trôi nổi không rõ nguồn gốc, pin LFP của VinFast khiến tôi yên tâm hơn hẳn khi sử dụng”, anh nói.

Với mức giá niêm yết từ 11,6 triệu đồng, VinFast Amio S vẫn sở hữu loạt công nghệ đáng tiền. Màn hình LED color với độ phân giải và tương phản cao, hiển thị thông số rõ ràng. Xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình nhờ hệ thống phanh cơ kết hợp giảm xóc giảm chấn thủy lực. Đặc biệt, với tiêu chuẩn chống nước IP67, động cơ xe có khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

Bên cạnh khả năng vận hành, Amio S còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Mỗi lần sạc đầy tại nhà chỉ tốn vài nghìn đồng tiền điện, thấp hơn chi phí nhiên liệu của xe tay ga. Xe điện cũng không cần thay dầu động cơ và có ít hạng mục truyền động phải bảo dưỡng hơn, giúp chủ xe giảm chi phí trong quá trình sử dụng.

Nhỏ gọn, tiện dụng, an toàn và tiết kiệm, VinFast Amio S đang được đông đảo phụ huynh “săn lùng” và trở thành món quà ý nghĩa cho các em học sinh trước thềm năm học mới.