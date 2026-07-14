Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Giải mã VinFast Amio S: Xe máy điện trang bị bàn đạp, không cần bằng lái, giá chỉ hơn 11 triệu đồng

P.V

Không cần bằng lái, được trang bị bàn đạp và giới hạn tốc độ ở mức vừa phải, VinFast Amio S là giải pháp di chuyển linh hoạt và an toàn, đặc biệt phù hợp với học sinh từ đủ 16 tuổi hay người nội trợ.

Nhỏ gọn, dễ điều khiển, có bàn đạp hỗ trợ

Chuẩn bị phương tiện cho con gái trước năm học mới, chị Vũ Minh Thúy (Cần Thơ) đã tham khảo nhiều mẫu xe cùng tầm giá. Sau khi cân nhắc, chị quyết định chọn VinFast Amio S.

a01.jpg

“Thay vì phải lựa chọn trong số các mẫu xe trôi nổi thì tôi tìm đến hẳn thương hiệu lớn cho yên tâm về an toàn và vận hành của xe. Ngoài ra, xe có kiểu dáng trẻ trung, kích thước gọn gàng nên con có thể dễ dàng điều khiển, dắt xe hay quay đầu trong những con ngõ nhỏ”, chị Thúy chia sẻ.

Các tiện ích trên Amio S cũng được bố trí phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Sàn để chân phẳng và rộng giúp học sinh ngồi thoải mái, đồng thời tạo thêm không gian đặt cặp sách hoặc đồ dùng cá nhân. Cốp 12 lít đủ không gian để học sinh có thể cất áo mưa, sách vở và những vật dụng cần thiết.

Một trong những điểm nhấn khác biệt trên VinFast Amio S là sự xuất hiện của hệ thống bàn đạp, biến Amio S thành một chiếc xe đạp thông thường khi cạn pin.

“Nhờ có bàn đạp, tôi không còn phải lo con bị “mắc kẹt” giữa đường nếu chẳng may hết pin nữa. Amio S vừa có sức mạnh vận hành êm ái của xe máy điện, vừa giữ được sự linh hoạt, cơ động của xe đạp điện khi cần thiết”, chị Thúy nói thêm.

Tốc độ 25 km/h, phụ huynh yên tâm khi con tự đi học

Bên cạnh thiết kế thông minh, VinFast Amio S còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành và công nghệ vượt trội trong phân khúc xe điện phổ thông.

a02.jpg

Xe được trang bị khối động cơ Inhub có công suất danh định 240 W, giới hạn vận tốc ở mức 25 km/h. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, mức công suất và tốc độ tối đa của Amio S hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép học sinh từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có thể điều khiển xe.

“Đây là mẫu xe cực kỳ an toàn dành cho học sinh. Ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì xe được giới hạn tốc độ, không lo con chạy quá nhanh”, tài khoản Lâm Fast nhận định sau khi trải nghiệm thực tế.

Một điểm cộng đáng chú ý khác là bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng lên tới 8 năm. Trong điều kiện tiêu chuẩn, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc đi chợ trên các quãng đường ngắn.

Anh Trần Văn Thành (Hà Nội), một phụ huynh vừa chốt mua Amio S làm quà tặng hè cho con, đánh giá cao bộ pin của mẫu xe nhà VinFast. “So với nhiều mẫu xe có bàn đạp trên thị trường hiện vẫn dùng ắc quy chì hoặc pin trôi nổi không rõ nguồn gốc, pin LFP của VinFast khiến tôi yên tâm hơn hẳn khi sử dụng”, anh nói.

Với mức giá niêm yết từ 11,6 triệu đồng, VinFast Amio S vẫn sở hữu loạt công nghệ đáng tiền. Màn hình LED color với độ phân giải và tương phản cao, hiển thị thông số rõ ràng. Xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình nhờ hệ thống phanh cơ kết hợp giảm xóc giảm chấn thủy lực. Đặc biệt, với tiêu chuẩn chống nước IP67, động cơ xe có khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

Bên cạnh khả năng vận hành, Amio S còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Mỗi lần sạc đầy tại nhà chỉ tốn vài nghìn đồng tiền điện, thấp hơn chi phí nhiên liệu của xe tay ga. Xe điện cũng không cần thay dầu động cơ và có ít hạng mục truyền động phải bảo dưỡng hơn, giúp chủ xe giảm chi phí trong quá trình sử dụng.

Nhỏ gọn, tiện dụng, an toàn và tiết kiệm, VinFast Amio S đang được đông đảo phụ huynh “săn lùng” và trở thành món quà ý nghĩa cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Từ nay đến hết 31/8/2026, khách hàng sở hữu các mẫu xe máy điện VinFast mua từ năm 2025 trở về trước, mang xe và đăng ký xe chính chủ đến đại lý/xưởng dịch vụ VinFast, sẽ nhận được gói chăm sóc xe miễn phí trị giá 600.000 đồng. Gói chăm sóc xe bao gồm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ, miễn phí kiểm tra các hạng mục quan trọng như: phớt động cơ, má phanh, dầu phanh, giảm xóc, lốp. Khách hàng cũng được miễn phí hoặc giảm giá khi thay thế nhiều chi tiết, phụ tùng như phớt động cơ, bộ má phanh trước và sau.

P.V
#Xe điện #VinFast #Amio S #Xe học sinh #Xe an toàn #Xe giá rẻ #Xe điện trẻ em

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe