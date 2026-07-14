"Vua bán tải" Ford Ranger lại bị vượt mặt

TPO - Thị trường xe bán tải Việt Nam trong tháng 6/2026 ghi nhận sự đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu khi Toyota Hilux vượt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Hilux bán ra 1.000 xe trong tháng 6, tăng 352 chiếc tương đương 54% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, Ford Ranger đạt doanh số 852 xe, giảm 21,8% so với tháng liền trước. Như vậy, Hilux vượt Ranger với khoảng cách 148 xe, vươn lên vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe bán tải.

Đây cũng là lần thứ hai trong nửa đầu năm 2026 Toyota Hilux dẫn đầu phân khúc. Trước đó, mẫu bán tải của Toyota từng đứng đầu trong tháng 2 với doanh số 871 xe, cao hơn mức 809 xe của Ford Ranger. Tuy nhiên, Ranger sau đó nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu ở ngay tháng kế tiếp.

Từ đầu năm 2026, Toyota Hilux là mẫu xe duy nhất từng vượt Ford Ranger về doanh số bán ra trong một tháng.

Dù vượt mặt đối thủ trong cuộc đua doanh số tháng 6, Toyota Hilux vẫn còn cách khá xa mẫu xe Mỹ nếu tính lũy kế từ đầu năm. Sau 6 tháng đã qua, Ford Ranger đạt doanh số 6.986 chiếc, nhiều hơn 3.005 xe so với Toyota Hilux (3.981 xe).

Ở nhóm phía sau, Mitsubishi Triton đạt doanh số 221 xe trong tháng 6, tăng 64% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, doanh số lũy kế của mẫu bán tải này mới đạt 1.540 xe, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này chỉ bằng khoảng một phần tư Ford Ranger và chưa bằng một nửa Toyota Hilux.

Trong khi đó, Isuzu D-Max tiếp tục xếp cuối phân khúc khi chỉ bán được 18 xe trong tháng 6, giảm gần một nửa so với tháng liền trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mẫu bán tải nhập khẩu từ Thái Lan đạt doanh số 370 xe, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của VAMA, toàn phân khúc xe bán tải đạt doanh số lũy kế 12.877 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xe bán tải đang dần sôi động trở lại. Ảnh: Đại lý

Kết quả này cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của phân khúc sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong chính sách quản lý phương tiện đường bộ, cũng như các quy định hạn chế lưu thông tại một số khu vực trung tâm đô thị.

Kể từ ngày 1/7, theo Nghị định 241/2026 của Chính phủ, xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con.

Với sự điều quy định trên, "nút thắt" trong việc lưu thông của xe bán tải đã được tháo gỡ. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường, giúp phân khúc xe bán tải mở rộng tệp khách hàng và tiếp tục tăng trưởng doanh số trong thời gian tới.