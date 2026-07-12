VinFast ‘nhá hàng’ cặp xe máy điện mới tại Việt Nam

TPO - Có tới hai mẫu xe máy điện mới được VinFast hé lộ qua ảnh teaser. Trong đó, một mẫu có thiết kế thể thao và mẫu còn lại mang hơi hướng nhẹ nhàng, thanh lịch.

VinFast mới đây đã đăng tải trên fanpage chính thức hình ảnh "nhá hàng" mẫu xe máy điện mới cùng dòng chữ "Coming Soon" (sắp đến). Động thái báo hiệu rằng dải sản phẩm của hãng xe Việt sắp được mở rộng.

Ở mẫu xe đầu tiên, hình ảnh được công bố cho thấy phần đầu xe có thiết kế khá tương đồng với mẫu xe từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của VinFast hồi tháng 4.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast từng xuất hiện trên công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: IP Vietnam.

Mẫu xe mang phong cách thể thao với nhiều đường nét góc cạnh, gợi liên tưởng đến VinFast Viper. Phần đầu nổi bật với cụm đèn pha kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V vuốt cao.

Xe sử dụng sàn để chân phẳng, yên liền khối vuốt dần về phía sau, đi cùng bộ mâm 5 chấu kép và giảm xóc sau có bình dầu - những chi tiết tương tự Viper.

Trong khi đó, mẫu xe thứ hai sở hữu phong cách mềm mại hơn, mang hơi hướng thiết kế của các dòng scooter châu Âu. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn pha góc cạnh, bên trong là đèn LED projector được bao quanh bởi dải đèn định vị hình tròn.

Mẫu xe thứ hai mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Ảnh: VinFast

Đèn xi-nhan được bố trí thấp ở hai mép yếm trước, trong khi dải ốp màu đen ở chính giữa tạo điểm nhấn cho mặt ca-lăng.

Những hình ảnh ban đầu cũng cho thấy mẫu xe được trang bị phanh đĩa bánh trước và hệ thống giảm xóc đôi phía sau, tương tự nhiều mẫu xe máy điện khác trong danh mục của VinFast.

Đáng chú ý, VinFast cho biết mẫu xe này sẽ mang đến trải nghiệm “thông minh hơn", cho thấy nhiều khả năng hãng sẽ bổ sung các tính năng kết nối và công nghệ mới. Tuy nhiên, nhà sản xuất hiện chưa công bố thông số kỹ thuật, trang bị cũng như thời điểm ra mắt chính thức của hai mẫu xe.

Hiện danh mục xe máy điện của VinFast có gần 15 sản phẩm, trải rộng từ các mẫu xe nhỏ không cần bằng lái cho đến những dòng xe phổ thông với đa dạng kiểu dáng.

Trong đó, Amio và Amio S là hai mẫu có giá bán thấp nhất, từ 11,6 triệu đồng, trong khi Viper đang là sản phẩm giá cao nhất ở mức 35-40,6 triệu đồng.