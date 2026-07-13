Xem nhanh Yamaha Exciter đời mới vừa ra mắt

TPO - Dòng xe côn tay của Yamaha bước sang thế hệ mới được nâng cấp cả thiết kế, động cơ và công nghệ để tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda Winner R và Suzuki Satria.

Bước vào giữa năm khi các hãng lần lượt tăng tốc ra mắt sản phẩm, Yamaha cũng vừa giới thiệu Exciter 155 2026, phiên bản nâng cấp của dòng xe côn tay underbone sau gần ba năm kể từ khi thế hệ trước ra mắt.

Về ngoại thất, Exciter 2026 được tinh chỉnh đáng kể, nổi bật nhất ở khu vực đầu xe. Mặt nạ trước được thiết kế gọn gàng hơn, kết hợp kính chắn gió thể thao nâng nhẹ.

Cụm đèn chiếu sáng cũng được làm mới với dải đèn định vị sắc nét hơn. Đèn xi-nhan vẫn đặt thấp giống đời cũ.

Bản Giới hạn sử dụng màu sơn xanh GP độc quyền..

Hai bên thân xe được vuốt gọn và nâng dần về phía sau. Thân xe được tinh chỉnh lại cấu trúc phần yếm xe, hốc gió và các đường nét cắt xẻ.

Ngoài ra, phần ốp ống xả và nắp chụp pô cũng được làm lại. Cụm đèn hậu làm mới để đồng bộ hơn với tổng thể ngoại hình.

Exciter đời mới giữ nguyên kích thước dài 1.975 mm, rộng 665 mm và cao 1.100 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.295 mm, khoảng sáng gầm giảm xuống còn 150 mm. Khối lượng xe dao động từ 120-124 kg tùy phiên bản.

Chiều cao yên 795 mm cùng thiết kế yên dài, mỏng và chia tầng vẫn là đặc trưng của dòng Exciter.

Về vận hành, mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp tích hợp van biến thiên VVA, cho công suất tối đa 18,25 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Thông số này nhỉnh hơn so với đối thủ trực tiếp là Honda Winner R.

Động cơ được nâng tỷ số nén lên 11,6:1 để tăng công suất.

Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp và được bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, xe tiếp tục sử dụng ly hợp chống trượt, thêm bộ khuếch đại âm thanh từ hộp gió, tạo âm hút gió rõ hơn ở vòng tua cao.

Ở các phiên bản cao, hãng xe Nhật còn trang bị phanh ABS bánh trước, cùm phanh hai piston và khả năng kết nối ứng dụng smartphone.

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Exciter 2026 được phân phối với bốn phiên bản. Trong đó, bản Tiêu chuẩn có giá 49,9 triệu đồng, bản Cao cấp 54,9 triệu đồng, bản SP 59,9 triệu đồng và bản Giới hạn 60,9 triệu đồng.

So với thế hệ trước có giá từ 46,9-50,5 triệu đồng, Exciter 155 VVA-TCS 2026 tăng giá khoảng 3-10,4 triệu đồng tùy phiên bản. Đổi lại, mẫu xe côn tay này được nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn và trang bị.

Trong phân khúc xe côn tay underbone 150-160 cc tại Việt Nam, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Honda Winner R và Suzuki Satria.