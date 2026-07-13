VinFast VF 8: 'Lá chắn thép' bảo vệ trọn vẹn gia đình trên mọi hành trình

Từ khung gầm đầm chắc đến ADAS “mượt như nhung” và sức mạnh vượt chuẩn phân khúc, VinFast VF 8 đang được chuyên gia và người dùng xem là “lá chắn thép” đồng hành cùng các gia đình Việt trên mọi cung đường.

“Trợ lý an toàn” mẫn cán trên mọi cung đường

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của VF 8 so với các đối thủ xe xăng cùng tầm giá chính là hệ thống ADAS - “trợ lý an toàn” mẫn cán, với hàng loạt tính năng hữu ích, như: phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn…

Theo reviewer của kênh Autodaily, các tính năng ADAS trên VF 8 đã đạt đến độ chín, mang lại cho người dùng cảm giác vận hành mượt mà và tự nhiên nhất.

“Với tính năng ga tự động thích ứng, VF 8 bám đuôi theo xe phía trước rất mượt”, anh dẫn chứng. Điều này giúp giảm tải áp lực cho người lái, biến những chuyến đi xuyên Việt của cả gia đình vốn mệt mỏi trở thành những trải nghiệm thư thái.

Từ góc độ người dùng thực tế, chủ kênh Duy Vlog cho biết, việc kích hoạt ADAS trên VF 8 rất đơn giản qua các nút bấm trên vô lăng. Bên cạnh ga tự động thích ứng, anh đánh giá, tính năng giữ làn đường cũng là lá chắn an toàn đáng tin cậy.

Khi xe có dấu hiệu lệch làn mà không có tín hiệu xi-nhan, vô lăng sẽ tự động “cứng lại” và có xu hướng đánh lái trở lại tâm làn đường. Những âm thanh cảnh báo hay cảm giác vô lăng rung nhẹ khi lệch làn, theo Duy Vlog, là vô cùng cần thiết để nhắc nhở tài xế, đặc biệt trong những tình huống buồn ngủ hay mất tập trung.

Cũng giúp ích lớn trong việc hạn chế sự xao nhãng của tài xế, theo reviewer Ngọc Dương, là những trang bị an toàn “ngầm” nhưng vô cùng đắt giá.

Trước tiên, hệ thống giải trí trên màn hình 15,6 inch sẽ mặc định không cho xem YouTube khi xe đang ở số D, buộc người lái phải tập trung vào mặt đường. Thay vào đó, mọi thông tin quan trọng, từ vận tốc, giới hạn tốc độ… đều được hiển thị sắc nét trên màn hình HUD ngay tầm mắt.

“Tôi không cần phải liếc ngang liếc dọc, chỉ cần nhìn thẳng thôi là có thể xem được mọi thông tin cần thiết”, reviewer Ngọc Dương phân tích những chi tiết nhỏ nhưng có thể phòng tránh rủi ro lớn.

Cùng lúc, sự hiện diện của trợ lý ảo VinFast - “người bạn đường” hiểu tiếng Việt đa vùng miền - đã nâng tầm an toàn lên một bậc mới. Thay vì phải rời tay khỏi vô lăng để điều chỉnh điều hòa, đóng/mở cửa sổ trời, người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói.

“Bất kỳ thao tác nào bằng tay cũng sẽ khiến mình trở nên mất an toàn hơn, còn thao tác điều khiển trên VinFast sử dụng giọng nói rất nhạy và cực kỳ tiện dụng”, nam reviewer so sánh.

Về mặt cơ khí, reviewer Ngọc Dương đánh giá khung gầm và thân vỏ của VF 8 cực kỳ đầm chắc, tạo nên một lớp vỏ bảo vệ vững chãi cho hành khách bên trong.

Vận hành “choáng ngợp”, chi phí chỉ hơn 800 triệu đồng

Không chỉ gây ấn tượng với loạt công nghệ an toàn, VF 8 còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ. Theo reviewer của Autodaily, khối động cơ điện 402 mã lực trên VF 8 mang đến cảm giác tăng tốc thực sự “choáng ngợp”.

Với reviewer Ngọc Dương, sức mạnh cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sự an toàn. Khả năng tăng tốc dứt khoát giúp VF 8 vượt xe trên cao tốc nhanh gọn hơn, hạn chế tình trạng chạy song song với các phương tiện cỡ lớn trong thời gian dài.

Bên cạnh trải nghiệm vận hành, mức giá ngày càng dễ tiếp cận cũng là yếu tố giúp VF 8 gia tăng sức hút. Hiện mẫu SUV điện này có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast còn được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng, đưa chi phí lăn bánh thực tế xuống chỉ khoảng hơn 800 triệu đồng.

Theo đại diện Autodaily, ở tầm giá này, rất khó tìm được một mẫu SUV sở hữu sức mạnh khủng cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ người lái tương đương. Các mẫu SUV hạng C chạy xăng cùng tầm tiền với VF 8, như Mitsubishi Destinator, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, thường chỉ có công suất 150 - 160 mã lực và trang bị an toàn ở mức cơ bản.

Chưa hết, chi phí vận hành cực thấp với chính sách miễn phí sạc pin đến 10/2/2029 và bảo hành lên tới 10 năm giúp các gia đình yên tâm tuyệt đối về mặt tài chính để tập trung tận hưởng những chuyến đi an toàn.

Với quá nhiều lợi thế, từ hệ thống ADAS mượt mà, khung gầm vững chắc, trợ lý ảo tiếng Việt nhạy bén, tới chi phí “không phải nghĩ”, VF 8 đang cho thấy sức hút của một mẫu SUV điện hội tụ đủ những yếu tố mà các gia đình hiện đại tìm kiếm.