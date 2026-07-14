Quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe ô tô người dân nên biết

TPO - Từ 1/7/2026, người có giấy phép lái xe (GPLX) ô tô hết hạn dưới 30 ngày được cấp đổi mà không phải kiểm tra lại lý thuyết. Đây là một trong những quy định mới được Phòng CSGT Công an TPHCM giải đáp tại hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính sáng 14/7.

Sáng 14/7, Công an TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp nhằm giải đáp những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết Công an thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và Đề án 06 nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công an TPHCM chưa hài lòng với kết quả đạt được và sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến để nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện công tác cải cách hành chính.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến các quy định mới về cấp đổi GPLX, phục hồi điểm GPLX, nâng hạng GPLX, đăng ký xe tại Công an cấp xã, cấp đổi biển số hư hỏng và việc chuyển nhượng xe gắn biển số trúng đấu giá.

Giải đáp các thắc mắc, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM cho biết tất cả GPLX ô tô còn thời hạn đều được cấp đổi trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Chỉ những trường hợp thông tin trên GPLX không khớp với căn cước công dân hoặc tài khoản dịch vụ công gặp lỗi mới được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã.

Bà Trần Thị Bích Thảo, đại diện Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ nêu ý kiến tại hội nghị.

Đối với GPLX mô tô, hiện hệ thống chưa hỗ trợ cấp đổi trực tuyến và dự kiến sẽ được tích hợp sau tháng 7/2026. Trường hợp GPLX bằng giấy bị hư hỏng hoặc mất hồ sơ gốc, người dân nên đến trực tiếp cơ quan tiếp nhận để được xác minh và hướng dẫn cấp đổi.

Đáng chú ý, theo Thượng tá Nga, người có GPLX ô tô hết hạn dưới 30 ngày sẽ được cấp đổi mà không phải kiểm tra lại lý thuyết, thay vì chỉ quá hạn một ngày đã phải thi lại như trước đây.

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng cho biết từ năm 2026, người có GPLX hạng D1, D2 và D được nâng lên hạng CE nếu có ít nhất 3 năm lái xe an toàn và giấy phép còn thời hạn. Người sở hữu đồng thời GPLX hạng D và FC được cấp đổi cùng lúc nhưng phải nộp hai hồ sơ riêng trên hệ thống dịch vụ công.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM thông tin tại hội nghị.

Về phục hồi điểm GPLX, người bị trừ hết điểm không được tự động khôi phục. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, tài xế phải đăng ký và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm.

Đối với lĩnh vực đăng ký xe, người dân có thể đổi biển số bị bong tróc, hư hỏng tại bất kỳ điểm đăng ký xe nào trên địa bàn TPHCM, gồm Phòng CSGT và Công an cấp xã. Riêng biển số trúng đấu giá được phép chuyển nhượng kèm xe một lần duy nhất, sau đó trở thành biển số định danh của chủ sở hữu mới.

Người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX tại TPHCM.

Kiến nghị gỡ vướng thủ tục cho lao động nước ngoài

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, trung tâm đào tạo và cơ sở giáo dục cũng phản ánh những khó khăn trong thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài. Các ý kiến tập trung vào việc chuyển đổi diện thị thực, cấp thẻ tạm trú, sử dụng giấy phép lao động điện tử, chuyển đổi đơn vị bảo lãnh và yêu cầu nộp bản sao công chứng giấy phép kinh doanh.

Đại biểu đặt câu hỏi đến Công an TPHCM về lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Giải đáp các kiến nghị, Trung tá Trần Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định cho phép chuyển trực tiếp từ thị thực doanh nghiệp (DN) sang thẻ tạm trú, đồng thời loại thị thực này cũng chưa thuộc nhóm được cấp thẻ tạm trú theo quy định nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Theo Trung tá Thanh, doanh nghiệp có thể sử dụng bản in giấy phép lao động điện tử có ký số để nộp hồ sơ, tuy nhiên khi làm thủ tục vẫn phải xuất trình bản điện tử gốc hoặc bản gốc để cơ quan chức năng đối chiếu.

Trung tá Trần Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM trả lời câu hỏi tại hội nghị.

Đối với trường hợp người lao động nước ngoài chuyển sang doanh nghiệp bảo lãnh mới, đơn vị bảo lãnh cũ phải thực hiện các thủ tục theo quy định để người lao động xuất cảnh, sau đó doanh nghiệp mới sẽ làm thủ tục mời, bảo lãnh.

Về phản ánh vẫn phải nộp bản sao công chứng giấy phép kinh doanh dù dữ liệu doanh nghiệp đã được số hóa, Trung tá Thanh cho biết hệ thống của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hiện chưa kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp nên vẫn phải yêu cầu hồ sơ để đối chiếu. Việc kết nối dữ liệu đang được triển khai nhằm đơn giản hóa thủ tục trong thời gian tới.