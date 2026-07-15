Sau cột mốc 40.000 xe, MG Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hỗ trợ khách hàng

Đạt đến cột mốc 40.000 xe bàn giao sau 6 năm hiện diện tại Việt Nam, MG không chỉ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm mà còn bổ sung mảnh ghép tài chính thông qua hợp tác với VPBank. Động thái này cho thấy chiến lược phát triển của thương hiệu đang chuyển từ việc mở rộng doanh số sang xây dựng một hệ sinh thái sở hữu ô tô toàn diện, kết hợp giữa sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính.

Từ bán xe đến hoàn thiện hành trình sở hữu

Nhiều năm trước, lợi thế cạnh tranh của các hãng xe thường nằm ở sản phẩm hoặc giá bán. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, quyết định mua xe của khách hàng không còn phụ thuộc vào chiếc xe đơn thuần mà là toàn bộ trải nghiệm sở hữu: từ khả năng tiếp cận tài chính, mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi đến giá trị sử dụng lâu dài.

Đó cũng là hướng đi MG Việt Nam đang theo đuổi trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

VPBank trở thành đối tác ưu tiên cung cấp các giải pháp tài chính dành cho khách hàng mua xe MG.

Việc hợp tác với VPBank và triển khai chương trình lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, hạn mức vay tới 80% giá trị xe cho các mẫu MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50 không đơn thuần là một chương trình ưu đãi, mà là bước bổ sung cho chiến lược hoàn thiện hành trình sở hữu ô tô của khách hàng.

MG Việt Nam đồng thời áp dụng ưu đãi kép (*) dành cho khách hàng mua các mẫu xe trên trong tháng 7/2026, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ kết hợp với các giải pháp tài chính ưu đãi từ VPBank. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 110 triệu đồng, góp phần tối ưu chi phí sở hữu và mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô cho người tiêu dùng.

40.000 xe tạo nền tảng cho bước phát triển mới

Chiến lược này được triển khai ngay sau khi MG Việt Nam đạt cột mốc 40.000 xe bàn giao và MG ZS cán mốc 25.000 xe.

Những con số này phản ánh sự đón nhận ngày càng tích cực của thị trường đối với thương hiệu, đồng thời tạo nền tảng để MG chuyển trọng tâm từ tăng trưởng doanh số sang nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng.

MG là thương hiệu được 40.000 người dùng ô tô Việt Nam tin chọn.

Ông Tang Donghui – Tổng Giám đốc SAIC Motor Việt Nam cho biết việc bổ sung các giải pháp tài chính là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển dài hạn, bên cạnh việc mở rộng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ

Hiện MG Việt Nam sở hữu danh mục trải rộng từ sedan, SUV, MPV đến xe điện. Trong năm 2026, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng các dòng xe trên nền tảng ICE, HEV, PHEV và BEV, với SUV vẫn là phân khúc trọng tâm.

Song song đó là việc đầu tư vào hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và nguồn cung phụ tùng chính hãng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

25.000 xe ZS đã nhận được sự yêu mến của khách hàng Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển của SAIC Motor. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đạt doanh số 2,045 triệu xe, trở thành hãng ô tô Trung Quốc duy nhất vượt mốc 2 triệu xe trong nửa đầu năm và dẫn đầu thị trường ô tô Trung Quốc về doanh số. Mảng xe năng lượng mới đạt 796.000 xe, tăng 23,1%, trong khi doanh số quốc tế tăng 48,7%.

Hướng đến tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh thị trường ô tô bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ về sản phẩm mà còn về trải nghiệm khách hàng, việc kết hợp giữa danh mục xe đa dạng, dịch vụ hậu mãi và các giải pháp tài chính linh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp MG tiếp tục mở rộng tệp khách hàng và củng cố vị thế tại Việt Nam.

Sau cột mốc 40.000 xe, chiến lược của MG không còn dừng ở mục tiêu bán nhiều xe hơn, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sở hữu ô tô thuận tiện, toàn diện và bền vững hơn cho người tiêu dùng Việt.

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