Bứt phá doanh số gần 62%: 'Vũ khí' nào giúp Veloz Cross giữ vững vị thế?

Hơn 5.000 xe giao đến tay khách hàng, tăng trưởng 61,86% so với cùng kỳ – Toyota Veloz Cross trở thành điểm nhấn trong phân khúc B-MPV nửa đầu năm 2026.

Thị trường ô tô Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục chứng kiến những đợt sóng ngầm đầy thách thức. Người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, đi kèm với đó là cuộc đua giảm giá khốc liệt từ nhiều thương hiệu.

Trong bức tranh đa sắc và nhiều áp lực ấy, phân khúc MPV cỡ nhỏ (B-MPV) vẫn là chiến trường khốc liệt nhất bởi đây là dòng xe phục vụ trực tiếp cho cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Bước qua 6 tháng đầu năm, Toyota Veloz Cross nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý, chứng minh bản lĩnh của một trong những quân bài doanh số nhà Toyota.

Bứt phá doanh số giữa thị trường đầy biến động

Nhìn vào số liệu báo cáo mới nhất, doanh số tháng 6/2026 của Toyota Veloz Cross đạt 622 xe. Kết quả này giúp mẫu B-MPV nhà Toyota vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng những mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD) bán chạy nhất của Toyota Việt Nam.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Veloz Cross tăng gần 62% so với cùng kỳ năm trước.

Dù chịu ảnh hưởng từ sự chững lại chung của toàn thị trường trong vài tháng gần đây do tâm lý chờ đợi chung khi bước vào dịp hè, Veloz Cross vẫn giữ được nhịp tăng trưởng cực kỳ ấn tượng khi nhìn vào bức tranh tổng thể dài hơi hơn.

Cụ thể, lũy kế doanh số 6 tháng đầu năm 2026 của Veloz Cross cán mốc 5.097 xe. So với con số 3.149 xe của cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe này đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ lên tới gần 62%. Đây là một tỷ lệ tăng trưởng mơ ước đối với bất kỳ mẫu xe nào trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều điểm nghẽn.

Kết quả này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu nhóm xe gia đình của Toyota mà còn giúp Veloz Cross duy trì một vị trí vững chắc trong top đầu phân khúc B-MPV lẫn toàn thị trường ô tô Việt.

Veloz Cross “vừa mắt” những gia đình trẻ, người mua xe lần đầu và cả chủ xe kinh doanh vận tải.

Xu hướng tiêu dùng trong nửa đầu năm 2026 chỉ ra tệp khách hàng lựa chọn Veloz Cross đang có sự phân hóa và định hình rõ rệt. Đó là những gia đình trẻ sống tại các đô thị lớn, những người mua xe lần đầu cần sự an toàn, bền bỉ và cả nhóm khách hàng kinh doanh vận tải với quãng đường di chuyển tầm trung.

Nhóm khách hàng này không chạy theo những trào lưu nhất thời như xe năng lượng mới, mà hướng tới những giá trị thực dụng hơn. Đó là một chiếc xe đa dụng có thể vừa che mưa che nắng cho gia đình, vừa có chi phí vận hành tối ưu, vừa giữ giá tốt khi thanh khoản. Veloz Cross đã đánh trúng tâm lý "ăn chắc mặc bền" nhưng vẫn đòi hỏi sự hiện đại này của người Việt.

Công thức giữ chân khách hàng

Giữa một thị trường có đến hàng chục lựa chọn xe 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đồng, câu hỏi đặt ra là tại sao Toyota Veloz Cross vẫn là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi xuống tiền. Câu trả lời nằm ở công thức cân bằng hoàn hảo giữa bài toán kinh tế đầu tư ban đầu và giá trị sử dụng thực tế.

Trước hết là bài toán chi phí. Với giá bán niêm yết dao động từ 638 triệu đến 660 triệu đồng, Veloz Cross sở hữu mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc B-MPV thuần xăng. Đặc biệt, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý đã rất nhạy bén khi liên tục tung ra các chương trình khuyến mại xuyên suốt từ đầu năm.

Veloz Cross tăng sức cạnh tranh với loạt khuyến mại lớn xuyên suốt nửa đầu 2026.

Ngay trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe sẽ được hưởng gói ưu đãi bao gồm tặng 100% lệ phí trước bạ, gói 1 năm bảo hiểm thân vỏ - tương đương mức giảm 73 – 75 triệu đồng, cùng chính sách tài chính hấp dẫn với 0%/năm lãi suất cố định trong 12 tháng đầu. Gói kích cầu này giúp người mua xe giảm bớt áp lực tài chính ban đầu lên tới hàng chục triệu đồng, tạo nên một đòn bẩy kinh tế đánh trúng tâm lý người tiêu dùng thời điểm hiện tại.

Bên cạnh chi phí, giá trị cốt lõi giúp Veloz Cross giữ chân khách hàng chính là hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội. Trong khi nhiều đối thủ cùng tầm giá chấp nhận cắt giảm trang bị để tối ưu chi phí, Toyota vẫn hào phóng trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) trên Veloz Cross.

Yếu tố tiếp theo tạo nên sức hút cho Veloz Cross chính là không gian nội thất thông minh và trang bị “vừa vặn”. Xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.750 mm giúp không gian 3 hàng ghế rộng rãi, đi kèm chế độ gập ghế Sofa độc đáo tạo thành một không gian nghỉ ngơi phẳng hoàn toàn. Danh sách trang bị tiện nghi trên xe cũng rất chiều chuộng người dùng với phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, sạc không dây, màn hình giải trí trung tâm 9 inch kết nối điện thoại thông minh,...

Veloz Cross sở hữu không gian nội thất thông minh và trang bị “vừa vặn”.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến khả năng vận hành kinh tế. Trái tim của Veloz Cross là khối động cơ 1.5L kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT, mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 4,78 lít/100 km ở điều kiện đường ngoài đô thị.

Nhìn lại chặng đường nửa đầu năm 2026, có thể thấy Toyota Veloz Cross đã vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất của thị trường. Bằng cách duy trì các lợi thế cốt lõi về độ an toàn, không gian thực dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu phối hợp nhịp nhàng với các chính sách bán hàng linh hoạt, Veloz Cross hứa hẹn sẽ tiếp tục là thế lực dẫn dắt phân khúc B-MPV trong nửa cuối năm 2026.