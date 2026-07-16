Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hyundai Palisade hybrid lộ diện tại Hà Nội

Lê Tuấn

TPO - Chiếc Hyundai Palisade đời mới vừa xuất hiện tại Hà Nội thuộc phiên bản hybrid. Dòng SUV Hàn Quốc dự kiến sẽ được trưng bày cho người dùng trải nghiệm vào cuối tuần này.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền một số bức ảnh về mẫu Hyundai Palisade thế hệ mới xuất hiện tại Hà Nội. Chiếc SUV mang ngoại thất màu xanh lục bảo, được bắt gặp trước cửa một trung tâm thương mại trên phố Hai Bà Trưng.

hyundai-palisade-ha-noi-4.jpg
hyundai-palisade-ha-noi-2.jpg
Hyundai Palisade đời mới 2026 xuất hiện tại trung tâm Hà Nội. Ảnh: Van Hung

Đáng chú ý, đây là địa điểm được nhiều đại lý Hyundai hé lộ sẽ là nơi trưng bày và ra mắt mẫu xe Hyundai Palisade thế hệ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/7. Dẫu vậy, thông tin này hiện chưa được nhà phân phối Hyundai Thành Công xác nhận.

Ngoài ra, cũng chưa rõ mẫu SUV Hàn Quốc sẽ chỉ xuất hiện để trưng bày cho khách trải nghiệm trước hay sẽ công bố luôn giá bán chính thức. Các đại lý vẫn đang nhận đặt cọc mẫu Palisade đời mới với giá tạm tính khởi điểm từ hơn 1,7 tỷ đồng.

Về chiếc Palisade 2026 vừa xuất hiện tại Hà Nội, hình ảnh hiện trường chụp phía sau xe cho thấy logo hybrid ở cửa cốp. Chi tiết này xác nhận rằng đây là phiên bản điện hóa của dòng SUV cỡ E thương hiệu Hàn Quốc.

hyundai-palisade-ha-noi-5.jpg
Logo hybrid xuất hiện ở góc phải bên dưới cửa cốp.

Tham khảo thị trường nước ngoài, bản hybrid của Hyundai Palisade thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L cùng mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Theo công bố của Hyundai, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.

hyundai-palisade-ha-noi-3.jpg

Theo tiết lộ từ đại lý, cấu hình hybrid sẽ xuất hiện trên các phiên bản cao của Palisade thế hệ mới. Bản thấp sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp trong khi lựa chọn máy dầu đã bị khai tử trên toàn cầu.

Ở thế hệ mới, Hyundai Palisade có ngoại thất vuông vức, bề thế hơn. Kích thước tổng thể cũng tăng lên giúp mở ra không gian nội thất rộng rãi hơn với 7-8 chỗ ngồi.

hyundai-palisade-ha-noi-1.jpg

Khi mở bán chính thức tại Việt Nam, Hyundai Palisade 2026 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont. Mẫu xe Đức hiện có giá bán cao hơn đáng kể, ở mức khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Teramont Pro mới ra mắt gần đây có giá xấp xỉ 2,8 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Hyundai Palisade #Palisade hybrid #hyundai #palisade đời mới #suv #xe hàn

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe