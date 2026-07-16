Sau hơn 5.000km cùng Toyota Yaris Cross, gia đình trẻ đánh giá như thế nào?

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, gia đình trẻ dần quen với cuộc sống có Yaris Cross đồng hành. Chiếc xe không chỉ là bước ngoặt trong hành trình gắn bó của hai vợ chồng mà còn góp phần mở ra một chương mới. Ở đó, gia đình có những chuyến đi ý nghĩa cùng nhau, chủ động hơn trong mỗi chuyến về thăm quê hay đơn giản là an tâm hơn mỗi khi trời mưa to hay nắng gắt.

Bước ngoặt trong hành trình xây dựng tổ ấm

Anh Đức sinh năm 1993 và chị Hằng sinh năm 1996, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cả hai đã có hơn 7 năm gắn bó và có hai cậu con trai kháu khỉnh. Khi gia đình lần lượt đón thêm hai thành viên mới, nhu cầu đi lại cũng dần thay đổi.

Anh Đức tin tưởng tuyệt đối vào việc lựa chọn Yaris Cross.

Mỗi ngày, anh Đức phải di chuyển hơn 30km để đi từ nhà sang công ty ở Long Biên và ngược lại. Những dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cả gia đình lại thu xếp về thăm quê ngoại ở Phú Thọ. Với hai con nhỏ cùng nhiều đồ đạc mang theo, việc phụ thuộc vào xe máy hay xe dịch vụ không còn thuận tiện như trước. Đó cũng là lúc hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc sở hữu chiếc ô tô đầu tiên cho gia đình.

Chị Hằng “phải lòng” với thiết kế nội ngoại thất của Yaris Cross.

Lần đầu mua xe, vợ chồng chị Hằng đã tìm hiểu rất kỹ từ thông tin trên mạng internet, đến trực tiếp đại lý tìm hiểu, lái thử và so sánh các mẫu xe cùng phân khúc. “Dù không phải bản cao cấp nhất, nhưng mẫu xe này vẫn được trang bị các tính năng an toàn TSS như bản HEV. Từ tiện nghi cho đến thiết kế bên ngoài và nội thất tôi đánh giá vượt trội hơn các xe cùng phân khúc. Yaris Cross đẹp theo cách nhẹ nhàng và hài hòa mà tôi rất thích. Đặc biệt, phần cốp rộng cũng là lý do để vợ chồng tôi chọn chiếc xe này”, chị Hằng chia sẻ. Chiếc xe đã góp phần thay đổi tích cực cuộc sống của gia đình trẻ. Càng gắn bó, vợ chồng chị Hằng nhận ra thêm nhiều điều đáng giá trên Yaris Cross.

An tâm trong mỗi lần đồng hành

Khoang hành lý rộng rãi là một trong các lý do khiến vợ chồng chị Hằng “chốt” ngay Yaris Cross trong lần đầu đến đại lý.

Sau hơn 5.000km lăn bánh, điều khiến gia đình chị Hằng hài lòng nhất là không gian rộng rãi bên trong xe. Theo chủ xe, không gian hàng ghế sau đủ rộng để người lớn ngồi thoải mái. Khi lắp thêm ghế trẻ em, khoảng không vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình trong các chuyến đi ngắn. “Dù lắp thêm ghế, tốn thêm diện tích, nhưng hàng ghế sau trông vẫn rất thoáng đãng, không tạo cảm giác bí bách, các con ngồi thoải mái. Điều tôi rất thích là điều hòa làm mát nhanh cho mọi vị trí trên xe, rất có lợi cho các gia đình có con nhỏ bởi cơ địa nhiều bé dễ cảm thấy nóng và chịu nóng kém hơn người lớn”, chị Hằng cho biết thêm.

Từ khi gắn bó với Yaris Cross, gia đình không còn phải lo lắng sắp xếp đồ đạc sao cho nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất trong mỗi chuyến về quê ngoại, bởi chiếc xe sở hữu khoang hành lý rộng rãi. Ở đó, chị Hằng thoải mái mang theo đầy đủ đồ dùng và đồ chơi cho các con hay chở quà quê mỗi khi rời Phú Thọ về lại Hà Nội.

Bên cạnh đó, những chi tiết nhỏ như việc hãng xe đã tối ưu không gian trên xe để thiết kế những hộc để đồ tiện lợi cũng mang đến sự hài lòng cho người dùng. Anh Đức cho biết, xe có hộc để điện thoại rất chắc chắn và thuận tiện cho người lái trong mỗi lần di chuyển. Ngoài ra, Yaris Cross bản xăng cũng sở hữu nhiều tiện nghi tương tự trên phiên bản cao cấp, như sạc không dây, phanh tay điện tử, màn hình giải trí cỡ lớn kết nối điện thoại thông minh, hệ thống điều hòa tự động, có cửa gió hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện 8 hướng đi kèm chất liệu da cao cấp, mang đến những hành trình thoải mái cho cả gia đình.

Chiếc xe mang đến sự tự tin cho tay lái mới

Anh Đức, chị Hằng đều là những tay lái mới. Vì vậy, chiếc xe nhỏ gọn, dễ quan sát và bao quát giúp cả hai vợ chồng đều có thể chủ động cầm lái. Bên cạnh đó, xe được trang bị các tính năng hỗ trợ quá trình vận hành cũng giúp anh chị an tâm hơn trong mỗi lần di chuyển. “Tôi thấy chiếc xe mang lại cảm giác lái khá ổn, vô lăng chắc tay, thân xe ổn định. Tuy nhiên, khi cua gấp, xe có hơi chòng chành nhưng không đáng kể”, anh Đức cho biết.

Các tính năng an toàn TSS hoạt động nhạy bén, giúp người dùng an tâm trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, các tính năng an toàn Toyota Safety Sense được vợ chồng anh Đức đánh giá là hoạt động nhạy bén. Di chuyển hàng ngày trong đô thị, các tính năng cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm phát huy hiệu quả. Ngoài ra, vợ chồng chị Hằng cũng đánh giá cao tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe giúp chị thêm tự tin trong nhiều tình huống giao thông. “Khi phía lùi xe, phía sau có xe khác lùi ra hoặc có vật cản, ngay lập tức, hệ thống cảnh báo bằng âm thanh đã giúp tôi tránh được một số tình huống thiếu chút nữa là xảy ra va chạm”, anh Đức cho biết. Chia sẻ thêm về cảm giác lái, chủ xe nhận định vô lăng nhẹ nhàng, phản ứng chân ga nhanh chóng, dễ dàng căn chỉnh, càng đi anh càng quen xe và thấy thích thú mỗi lần cầm lái.

Mốc 5.000km đầu tiên, gia đình chị Hằng bảo dưỡng xe tại đại lý chính hãng. Sự tận tình, giải đáp kỹ lưỡng từng hạng mục bảo dưỡng từ cố vấn dịch vụ và chi phí bảo dưỡng hợp lý cũng giúp gia đình trẻ thêm hài lòng về sự lựa chọn của mình. “Vợ chồng tôi lần đầu mua xe, lần đầu bảo dưỡng xe nên rất cần phía đại lý phải nhiệt tình và chia sẻ thông tin rõ ràng. Bảo dưỡng xe tại đại lý Toyota, thông tin minh bạch, hệ thống đại lý rộng khắp và họ làm việc có quy trình chuyên nghiệp”, chị Hằng chia sẻ.

Những chia sẻ từ gia đình anh Đức, chị Hằng đã phần nào chứng minh giá trị của Yaris Cross trong trải nghiệm thực tế của người dùng. Mẫu SUV cỡ B của Toyota cũng thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tháng 6 vừa qua, 1.206 xe đã được giao đến tay khách hàng, nâng tổng tích lũy năm 2026 lên 8.146 chiếc. Mẫu xe này được hãng kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trẻ, gia đình trẻ, những người lần đầu mua xe.

Ngoài ra, Toyota Việt Nam hiện đang áp dụng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua Yaris Cross trong tháng 7, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mẫu SUV đô thị này. Cụ thể, cả hai phiên bản động cơ xăng và HEV đều được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn hình thức vay mua xe qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu theo chương trình áp dụng trong tháng. Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết 31/7/2026, áp dụng cho khách hàng hoàn tất thanh toán 100% giá trị xe và được đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian chương trình diễn ra.